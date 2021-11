Affaire de mort en détention à Kasganj : la fille n’était pas mineure, l’accusation d’enlèvement contre Altaf sera abandonnée, selon la police

La police a affirmé qu’il s’était pendu avec un cordon de serrage à la capuche de sa veste, en utilisant un tuyau d’eau dans des toilettes situées à quelques mètres du sol. (Photo expresse)

Dans un nouveau développement dans l’affaire de décès en détention à Kasganj, la police a déclaré que la jeune fille – portée disparue par sa famille – n’était pas mineure. Il a également déclaré que l’accusation d’enlèvement contre Altaf, 22 ans, qui a été retrouvé mort dans un poste de police le 9 novembre, serait abandonnée car le couple se connaissait, a rapporté The Indian Express.

« Le père de la femme avait indiqué dans sa plainte qu’elle était mineure. Il a été constaté qu’elle avait 19 ans. La section sur les enlèvements qui avait été précédemment ajoutée au FIR sera supprimée. Une fois que la copie de sa déclaration devant le magistrat sera obtenue, d’autres mesures seront envisagées », a déclaré Botre Rohan Pramod, Kasganj SP, citée.

Altaf a été arrêté la semaine dernière à la suite d’une plainte déposée par la famille de la jeune fille qui l’accusait de l’avoir kidnappée. Il a été inculpé en vertu des articles 363 (enlèvement) et 366 (enlèvement, enlèvement ou incitation d’une femme à se marier) du Code pénal indien (IPC). Altaf a été retrouvé mort au poste de police le 9 novembre. La police a affirmé qu’il s’était pendu avec un cordon de serrage à la capuche de sa veste, en utilisant un tuyau d’eau dans des toilettes situées à quelques mètres du sol.

La famille d’Altaf, cependant, a rejeté la théorie policière du suicide et a exigé que justice et une punition stricte soient infligées aux responsables de sa mort. Alors que la famille de la victime a allégué qu’il avait été tué par des policiers en service, la police a déclaré qu’il s’était étranglé à l’aide d’une ficelle de la capuche de sa veste dans les toilettes du cachot.

Une enquête départementale et une enquête magistrale sur le décès en détention sont menées simultanément.

Pendant ce temps, la police a déclaré qu’elle recherchait un homme qui aurait été en contact avec Atlaf. Selon la police, cet homme est soupçonné d’avoir accompagné la jeune fille de 19 ans à plusieurs endroits avant qu’elle ne soit retrouvée à la gare de Kasganj.

