Affaire de slogans de Jantar Mantar: la police affirme qu’un lien a été trouvé entre Ashwini Upadhyay et un autre accusé

Le DCP (district de New Delhi) Deepak Yadav a déclaré que la police disposait de documents attestant un lien entre Upadhyay et Preet Singh.

La police de Delhi a trouvé un lien entre l’ancien porte-parole du BJP de Delhi, Ashwini Upadhyay, et l’un des accusés dans le cadre de l’affaire de slogans incendiaires de Jantar Mantar. Notamment, la police de Delhi a arrêté six personnes, dont Upadhyay dans l’affaire. La police de Delhi a découvert dans son enquête que l’un des accusés, Deepak Singh, président de Hindu Force, avait été invité au programme par Preet Singh, président de l’organisation Save India. Preet Singh est connu d’Upadhyay.

Selon un rapport de The Indian Express, le DCP (district de New Delhi) Deepak Yadav a déclaré que la police détenait des documents attestant un lien entre Upadhyay et Preet Singh. Yadav a informé qu’Upadhyay avait mentionné le nom de Preet Singh dans sa demande d’organisation de l’événement », a-t-il déclaré. Yadav a informé qu’une enquête plus approfondie est en cours dans cette affaire. Un tribunal de Delhi a accordé une caution à Upadhyay dans cette affaire.

La police de Delhi a également arrêté Deepak Singh, Preet Singh, Vinod Sharma – chef de Sudarshan Vahini, Deepak Kumar et Vineet Bajpai Kranti dans cette affaire. Pinky Chaudhary, un accusé dans l’affaire, a été libéré sous caution anticipée la semaine dernière.

Selon le rapport, Deepak a avoué lors d’un interrogatoire par la police qu’il était un disciple du prêtre du temple de Ghaziabad Dasna Devi, Yati Narsinghan et Saraswati. Il a également déclaré que Preet Singh l’avait invité à se joindre à l’événement à Jantar Mantar. La police de Delhi a déjà obtenu la garde de Deepak Singh Hindu et Vineet.

Un FIR a déjà été enregistré contre Narsinghanand Saraswati en avril pour avoir prétendument fait des commentaires désobligeants contre le Prophète. Au cours de l’enquête, Vineet avait déclaré à la police qu’il avait assisté à l’événement en réponse à l’appel d’Upadhyay à manifester.

On peut se rappeler qu’Upadhyay a nié être impliqué dans l’incident de slogans. Il avait affirmé avoir quitté le site lorsque les slogans anti-musulmans ont été lancés.

