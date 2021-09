Affaire de slogans de Jantar Mantar: le tribunal de Delhi renvoie Pinky Chaudhary à 14 jours de détention judiciaire

in

Pinky Chaudhary est le chef du hindou Raksha Dal.

L’un des principaux accusés dans l’affaire de slogans anti-musulmans de Jantar Mantar, Pinky Chaudhary alias Bhupinder Tomer, a été placé en détention judiciaire pendant deux semaines par un tribunal de Delhi. Chaudhary s’était rendu en grande pompe avec des partisans hindous de Raksha Dal qui l’acclamaient. Avant sa reddition, Pinky Chaudhary avait approché la Haute Cour de Delhi pour demander une libération sous caution anticipée, mais le tribunal avait refusé de lui accorder une protection provisoire.

Le magistrat métropolitain Prayank Nayak a envoyé Chaudhary en prison après que la police de Delhi l’a présenté devant le tribunal à l’expiration de son interrogatoire en détention d’une journée. Le juge a ordonné aux autorités pénitentiaires de présenter l’accusé devant le tribunal concerné le 16 septembre.

Pinky Chaudhary aurait fait partie du rassemblement du 8 août à Jantar Mantar à Delhi. Le rassemblement a été organisé dans le cadre du mouvement Bharat Jodo contre les lois de l’ère coloniale. Cependant, un groupe de personnes a lancé des slogans anti-musulmans dont une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le rassemblement a été convoqué par l’ancien porte-parole du BJP et avocat de la Cour suprême Ashwini Kumar Upadhyay. La police de Delhi a arrêté six personnes, dont Upadhyay, sur la base de la vidéo.

Upadhyay avait nié être impliqué dans des slogans ou tout lien avec celui-ci. Il a affirmé avoir quitté les lieux avant que les slogans ne soient lancés. Il avait allégué un complot pour le diffamer. Alors qu’Upadhyay avait obtenu une libération sous caution, le tribunal avait rejeté la demande de libération sous caution de trois autres accusés Preet Singh, Deepak Singh et Vinod Sharma.

Rejetant la demande de libération sous caution anticipée de Pinky Chaudhary, un tribunal municipal avait observé que l’Inde n’était pas un État taliban et que la primauté du droit était le principe directeur sacro-saint de la société plurielle et multiculturelle du pays. “Alors que toute l’Inde célèbre Azadi Ki Amrut Mahotsav, certains esprits sont encore enchaînés par des croyances intolérantes et égocentriques”, a déclaré le tribunal.

Chaudhary échappait à l'arrestation depuis que la vidéo de l'incident est devenue virale. Il avait affirmé que les allégations portées contre lui étaient fausses et sans fondement.

