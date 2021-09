Affaire de viol de Saki Naka : CM Thackeray remet en question l’appel du gouverneur de Maha à une session de l’assemblée spéciale ; le qualifie de « mortel pour la démocratie »

in

Thackeray avait également évoqué les cas de viol et de meurtre dans les États dirigés par le BJP tels que l’Uttar Pradesh, le Gujarat et l’Uttarakhand, soulignant que le problème ne se limite pas à Saki Naka.

La tristement célèbre affaire de viol de Saki Naka a opposé le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, et le gouverneur Bhagat Singh Koshyari. CM Thackeray a écrit au gouverneur pour lui dire que sa position de soutenir la demande du BJP de convoquer une session extraordinaire de l’assemblée du Maharashtra pour discuter de l’affaire serait mortelle pour la démocratie. La remarque de Thackeray est intervenue après que le gouverneur Koshyari a demandé au CM d’examiner la demande des femmes législatrices du BJP pour la session.

Répondant à la demande de Koshyari, Thackeray a écrit une lettre de quatre pages aux termes forts ripostant en disant que puisque le crime contre les femmes est un problème national, le gouverneur devrait demander au Premier ministre Narendra Modi et au ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah d’appeler un spécial de quatre jours. session du Parlement pour en discuter, a rapporté le Hindustan Times.

La semaine dernière, une délégation de femmes députées du BJP a rencontré Koshyari et l’a exhorté à demander au gouvernement de Maha Vikas Aghadi de convoquer une session extraordinaire de deux jours de la législature du Maharashtra pour discuter de la violence à l’égard des femmes. Après cela, Koshyari avait écrit au CM.

Répondant à la lettre du gouverneur Koshyari, Thackeray avait également évoqué les cas de viol et de meurtre dans les États dirigés par le BJP tels que l’Uttar Pradesh, le Gujarat et l’Uttarakhand, soulignant que le problème ne se limite pas à Saki Naka. Il a également déclaré que la police de Mumbai avait agi rapidement et arrêté les suspects immédiatement.

« Le crime odieux qui a eu lieu à Saki Naka est une honte pour l’humanité. L’affaire sera jugée selon une procédure accélérée et le coupable sera sévèrement puni, garantissant que justice soit rendue à la femme qui a perdu la vie à cause de ce crime épouvantable. Les autorités sont invitées à accélérer l’enquête », avait déclaré Thackeray le 11 septembre.

Chitra Kishor Wagh, vice-président du BJP Maharashtra, a protesté aujourd’hui en brûlant la lettre de CM Thackeray au gouverneur. « Les atrocités contre les femmes et les filles dans l’État se passent sous votre nez. Chaque incident qui se produit dans le pays est mauvais… Nous sommes désolés pour chacun d’entre eux, mais nous continuerons à vous interroger sur chaque incident qui se produit dans le Maharashtra et vous devrez y répondre », a-t-elle déclaré.

Le chef du BJP et ancien ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis, avait également critiqué le gouvernement MVA pour ne pas avoir contrôlé les atrocités contre les femmes.

