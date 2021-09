Affaire de viol de Saki Naka: “Déclaration extrêmement malheureuse”, déclare le NCW sur la remarque du haut policier de Mumbai “la police ne peut pas être partout”

in

Nagrale, interrogé sur l’absence d’unités de patrouille de police dans la région de Saki Naka, a déclaré que la police ne peut pas être présente sur chaque lieu de crime.

La Commission nationale pour les femmes (NCW) a qualifié dimanche de “malheureuse” la remarque du commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale, sur l’affaire du viol de Saki Naka et a déclaré que la police ne pouvait pas fuir ses responsabilités. « La déclaration est extrêmement malheureuse. La police ne peut pas fuir sa responsabilité », a déclaré Chandramukhi Devi, membre du NCW.

Lors d’une conférence de presse sur l’horrible affaire de viol samedi, Nagrale, interrogé sur l’absence d’unités de patrouille de police dans la région de Saki Naka, avait déclaré que la police ne pouvait pas être présente sur tous les lieux du crime.

La femme de 34 ans, qui a été violée et brutalisée avec une barre de fer par un homme à l’intérieur d’un tempo stationnaire à Saki Naka, a succombé à ses blessures aux premières heures de samedi. Le crime, qui ressemblait à l’affaire de viol collectif « Nirbhaya » de Delhi en 2012, a eu lieu aux petites heures de vendredi. Le suspect, arrêté quelques heures après l’incident, a ensuite été inculpé de meurtre.

