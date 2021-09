Affaire de viol déposée contre le député LJP Prince Raj ; Chirag Paswan a également nommé

Le FIR a été déposé trois mois après la plainte d’une femme, qui serait une collaboratrice du parti, qui affirmait avoir été violée et menacée par le prince Raj.

La police de Delhi a enregistré un cas de viol, de complot criminel et de destruction de preuves contre le prince Raj, cousin du chef du LJP Chirag Paswan et député de Samastipur dans le Bihar. Le FIR a été déposé au poste de police de Connaught Place trois mois après la plainte d’une femme, une ancienne responsable du bureau du LJP, qui affirmait avoir été violée et menacée par Raj.

Le FIR mentionne également Paswan, l’accusant d’avoir tenté de cacher des preuves. La police a déposé le FIR le 9 septembre sur instruction d’un tribunal de Delhi, après que le plaignant s’en soit approché.

L’avocat Sudesh Kumari Jethwa, représentant le plaignant, a été cité par The Indian Express : « Nous avons déposé une plainte auprès de la police de Delhi en mai et déposé une demande devant un tribunal de Delhi en juillet. Le tribunal a ordonné à la police de déposer un FIR contre le député Prince Raj et son cousin Chirag Paswan.

La femme, dans sa plainte, a affirmé qu’elle avait rencontré Prince pour la première fois ou la première fois au bureau du parti l’année dernière et qu’ils étaient restés en contact. «Je l’ai rencontré plusieurs fois et lors d’une de ces réunions, j’ai ramassé une bouteille d’eau sur la table, mais il a dit qu’il me donnerait une autre bouteille de l’intérieur. Il m’a donné un verre d’eau et après l’avoir consommé, je suis tombée inconsciente », a-t-elle affirmé.

« J’ai repris connaissance et j’ai trouvé ma tête sur son épaule. Il m’a dit que je n’étais pas bien et je suis rentré chez moi. Je l’ai de nouveau interrogé sur ce qui m’était arrivé, il m’a ensuite montré une vidéo enregistrée par lui », a-t-elle affirmé. “Il entretenait des relations physiques avec moi et il s’est assuré que son visage ne soit pas visible dans la vidéo. Il m’a proposé le mariage et m’a menacé de la mettre (la vidéo) en ligne.

Le 17 juin, le prince Raj avait tweeté une déclaration niant ce qu’il appelait les allégations selon lesquelles « une certaine femme aurait fait des déclarations diffamatoires » affirmant avoir été harcelées et maltraitées.

«Je nie catégoriquement toute réclamation ou affirmation qui a été faite contre moi. Toutes ces affirmations sont manifestement fausses, fabriquées et font partie d’un complot criminel plus large visant à me faire pression professionnellement et personnellement en menaçant ma réputation », a écrit le député.

“Je suis extrêmement attristé par ces tentatives répétées et malveillantes d’abuser des lois bien intentionnées pour la protection des femmes de notre pays”, avait-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.