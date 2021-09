Affaire de viol-meurtre à Sakinaka: le meilleur flic de Mumbai explique sa remarque “la police ne peut pas être partout”, dit que c’est un fait

in

Face aux critiques concernant sa remarque selon laquelle “la police ne peut pas être présente à chaque endroit du crime”, le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale, a précisé lundi qu’il avait spécifiquement déclaré que “la police ne peut pas être présente à chaque endroit, mais elle peut atteindre chaque endroit”.

« Certaines personnes ont pris ma déclaration dans un mauvais contexte. Ce que j’ai dit, c’est que la police ne peut pas être présente à chaque endroit, la police peut atteindre chaque endroit, et nous avons très bien atteint l’endroit en 10 minutes. Mais il est impossible que des policiers soient présents à chaque endroit. Je maintiens donc ma déclaration et c’est une déclaration factuelle », a déclaré Nagrale en s’adressant aux médias.

La clarification est intervenue après que Nagrale, interrogé sur l’absence de police dans la région de Sakinaka où une femme de 34 ans a été brutalement violée et assassinée, aurait déclaré que la police ne pouvait pas être présente sur tous les lieux du crime. Le NCW s’était opposé à cette remarque, la qualifiant de “extrêmement malheureuse”.

Nagrale, donnant des détails sur l’enquête dans l’affaire, a déclaré que les aveux des avaient révélé qu’ils se connaissaient tous les deux et que le crime a eu lieu à la suite d’une dispute sur quelque chose demandé par la victime.

«Selon les aveux, l’accusé et la victime se connaissaient. La victime exigeait quelque chose de l’accusé. Ils se sont ensuite disputés. Nous anticipons, la principale raison pour laquelle il l’a attaquée était une petite dispute qu’ils avaient. Il était sous l’influence de certaines substances », a déclaré Nagrale.

«Selon le réseau et les systèmes de suivi du crime et du crime (CCTNS), nous n’avons jusqu’à présent découvert aucune infraction enregistrée contre des accusés dans le Maharashtra. Nous essayons de savoir s’il a un casier judiciaire dans l’Uttar Pradesh », a-t-il ajouté.

La femme de 34 ans a été violée et brutalisée avec une verge par un homme à l’intérieur d’un tempo stationnaire dans la banlieue de Sakinaka aux petites heures de vendredi. Elle est décédée dans un hôpital au cours d’un traitement aux premières heures de samedi, a annoncé la police plus tôt. Le crime était similaire à l’affaire de viol collectif « Nirbhaya » de Delhi en 2012. Le suspect de 45 ans, arrêté quelques heures après l’incident, a ensuite été inculpé de meurtre.

