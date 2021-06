Affaire des émeutes à Delhi : la frontière est floue entre le droit de manifester et les activités terroristes, selon HC ; accorde une caution à des militants étudiants

in

Devangana Kalita a quatre affaires enregistrées contre elle tandis que trois affaires ont été formulées contre Natasha Narwal.

Les militants étudiants Devangana Kalita, Natasha Narwal et Asif Iqbal Tanha ont été libérés sous caution par la Haute Cour de Delhi. Ils sont accusés dans l’affaire des émeutes du nord-est de Delhi déposée en vertu des dispositions strictes de la loi sur les activités illégales (prévention). En accordant la caution, un banc des juges Siddharth Mridul et AJ Bhambhani a déclaré que la frontière entre le droit de manifester et les activités terroristes semble s’estomper. « Nous sommes contraints d’exprimer, semble-t-il, que dans son souci de réprimer la dissidence, dans l’esprit de l’État, la frontière entre le droit constitutionnellement garanti de manifester et l’activité terroriste semble s’estomper quelque peu. Si cet état d’esprit gagne du terrain, ce serait un jour triste pour la démocratie », a déclaré le tribunal. La caution a été accordée sous réserve de la fourniture de Rs 50 000 cautions personnelles avec deux cautions locales chacune.

Le tribunal a également ordonné qu’une copie de l’ordonnance soit remise aux avocats des accusés dans les plus brefs délais. Devangana Kalita a quatre affaires enregistrées contre elle tandis que trois affaires ont été formulées contre Natasha Narwal. Le tribunal a également ordonné aux accusés de fournir leurs numéros de téléphone au SHO local et d’informer la police en cas de changement de résidence. Il leur a également été demandé de ne pas contacter les témoins ni falsifier les preuves.

Asif Iqbal Tanha, étudiant à l’université Jamia Millia Islamia, avait contesté l’ordonnance d’un tribunal de première instance rejetant sa demande de mise en liberté sous caution. Le tribunal de première instance avait déclaré que Tanha aurait joué un rôle actif dans l’ensemble du complot et a ajouté qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les allégations portées contre lui sont prima facie vraies.

D’un autre côté, la police de Delhi s’est opposée à sa libération sous caution devant la Haute Cour en déclarant que les émeutes étaient préméditées et que Tanha faisait partie du complot.

L’avocat de Tanha a affirmé qu’il n’était pas présent à Delhi pendant les émeutes et qu’il n’avait visité aucun des sites d’émeutes et de violence. L’avocat a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve matérielle reliant Tanha aux émeutes et aucune allégation concernant des fonds reçus par lui pour des activités terroristes.

