Affaire des émeutes de Delhi: Umar Khalid remet en question les preuves, dit que la police de Delhi a utilisé une vidéo tweetée par le chef du BJP Amit Malviya pour enregistrer le FIR

Apparaissant pour Khalid, l’avocat principal Trideep Pais a déclaré que la police de Delhi n’avait rien d’autre que des images de Republic TV et de News18. (Photo : Umar Khalid/Facebook)

Un tribunal de Delhi qui entendait la demande de libération sous caution d’Umar Khalid, accusé d’émeutes, a été informé que la police de Delhi avait utilisé des séquences vidéo partagées par un leader du BJP, Amit Malviya, pour enregistrer un FIR contre lui. La soumission a été faite par l’avocat de Khalid lors d’une audience dans une affaire liée aux émeutes de Delhi où Khalid a été condamné en vertu de la loi sur les activités illégales (prévention) pour complot. Le tribunal a déclaré que l’audience se poursuivrait les 3 et 6 septembre.

Apparaissant pour Khalid, l’avocat principal Trideep Pais a déclaré que la police de Delhi n’avait rien d’autre que des images de Republic TV et News18. Pais a déclaré que la police de Delhi FIR cite une vidéo sur YouTube par Republic World qui aurait été enregistrée à Amravati, Maharashtra. Les chaînes d’information avaient informé Pais qu’elles n’avaient pas initialement enregistré la vidéo et l’avaient obtenue à partir du compte Twitter d’Amit Malviya. Pais a déclaré que la chaîne n’avait pas les images brutes et que le journaliste n’avait pas la responsabilité d’aller là-bas et d’assister à l’événement. “C’est la mort du journalisme”, a déclaré Pais.

Lors de la dernière audience, la police de Delhi s’était opposée à la demande de libération sous caution d’Umar Khalid. La police avait déclaré qu’elle démontrerait une preuve « prima facie » contre lui.

L’affaire concerne les émeutes du nord-est de Delhi. Des affrontements communautaires avaient eu lieu entre ceux qui soutenaient et s’opposaient à la loi modifiant la loi sur la citoyenneté les 23 et 26 février de l’année dernière. Au moins 53 personnes ont été tuées tandis qu’une centaine d’autres ont été blessées dans les émeutes.

Umar Khalid a été arrêté dans le cadre de l’UAPA en septembre 2020 dans une affaire que la police de Delhi a prétendu être un complot plus important derrière la violence, affirmant qu’elle visait à diffamer le gouvernement Modi. La police avait déposé une plainte contre Khalid le 22 novembre. La police a affirmé dans son FIR contre Khalid qu’il avait prononcé deux discours qui ont joué un rôle crucial dans l’incitation des manifestants.

