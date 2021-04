Affaire des Marines italiennes: la Cour suprême déclare que l’affaire ne sera pas close avant que 10 crores de roupies ne soient versés aux familles des victimes

Le Centre a affirmé qu’il fournirait aujourd’hui lui-même les coordonnées bancaires à l’Italie et que l’argent serait déposé auprès du tribunal supérieur dans les trois jours suivant sa réception.

Le Centre a soumis à la Cour suprême que l’Italie a accepté de verser une indemnité de 10 crores de roupies aux familles de deux pêcheurs tués au large des côtes du Kerala par deux Marines italiens en 2012. Le Centre a également fait valoir que l’État a proposé de donner Rs 4 crore chacun de ceci aux personnes à charge des victimes et Rs 2 crores au propriétaire du bateau et un accord sur l’indemnisation a déjà été conclu. Le gouvernement italien a également déclaré que les marins – Salvatore Girone et Massimiliano Latorre – seraient jugés conformément à la loi de leur pays. Un tribunal international avait décidé que ce duo devait être jugé en Italie.

La Cour suprême a déclaré aujourd’hui qu’elle ne clôturerait les affaires contre les marines italiens qu’après que le montant de l’indemnisation soit versé aux familles par le gouvernement indien. Il a demandé à l’Italie de déposer un montant de Rs 10 crore à titre de compensation auprès du ministère des Affaires extérieures (MEA).

Le solliciteur général Tushar Mehta avait demandé au banc de se saisir de la question aujourd’hui, invoquant une certaine urgence entre les gouvernements des deux pays. La cour suprême ne se saisira pas de l’affaire le 19 avril. La cour a déclaré qu’elle versera le montant aux victimes.

Le gouvernement italien a déclaré que l’argent serait transféré une fois que l’Inde fournira le numéro de compte bancaire. Le Centre a affirmé qu’il fournirait aujourd’hui lui-même les coordonnées bancaires à l’Italie et que l’argent serait déposé auprès du tribunal supérieur dans les trois jours suivant sa réception.

Le tribunal supérieur entendait le plaidoyer du Centre pour clore l’affaire pendante contre les deux marines en Inde.

