Affaire des Marines italiens : la Cour suprême clôt l’affaire pénale pour le meurtre en 2012 de 2 pêcheurs indiens

La Cour suprême a ordonné la clôture de l’affaire pénale en cours en Inde contre deux marins italiens qui sont accusés d’avoir tué deux pêcheurs au large de la côte du Kerala en février 2012. La cour suprême a ordonné que l’indemnisation de 10 crore de Rs était destinée aux héritiers de la la victime soit transférée à la Haute Cour du Kerala. Le montant de l’indemnisation a été versé par l’Italie au gouvernement indien et le Centre a déposé ce montant auprès du greffe de la Cour suprême.

Le tribunal a déclaré que sur la compensation de 10 crores de Rs, 4 crore de Rs chacun seront déposés au nom des héritiers de deux pêcheurs du Kerala décédés et 2 crore de Rs seront remis au propriétaire du bateau. Le tribunal a déclaré que les héritiers des pêcheurs pourront retirer le montant des intérêts pendant la période de dépôt fixe de l’argent de l’indemnisation, afin que la totalité de l’argent ne soit pas détournée. Le tribunal a qualifié l’indemnisation de « raisonnable et adéquate ».

Le tribunal suprême a déclaré que, conformément à la sentence arbitrale internationale acceptée par l’Inde, l’Italie reprendra une enquête plus approfondie dans l’affaire contre les marines – Massimilano Latorre et Salvatore Girone.

La Cour permanente d’arbitrage de La Haye a jugé que l’Inde n’avait pas compétence pour engager des poursuites pénales contre les marines italiens et a ordonné à l’Italie d’enquêter sur l’incident. Le Tribunal a également ordonné à l’Italie de verser une indemnisation aux familles des victimes.

Le Centre avait également informé la Cour suprême de l’assurance de l’Italie qu’il y poursuivrait les marines conformément à la loi. En février 2012, l’Inde avait accusé les deux marines à bord du MV Enrica Lexie – un pétrolier battant pavillon italien – d’avoir tué deux pêcheurs indiens qui se trouvaient sur un bateau de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) indienne. La plainte contre les marines a été déposée par Freddy, le propriétaire du bateau de pêche ‘St Antony’ dans lequel deux pêcheurs du Kerala ont été tués lorsque les marines ont ouvert le feu sur eux, prétendument en pensant à tort qu’ils étaient des pirates.

