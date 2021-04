Affaire d’espionnage de l’ISRO: la Cour suprême dirige l’enquête de la CBI sur le rôle des flics en erreur dans l’affaire impliquant Nambi Narayanan

Cour suprême de l’Inde

Fausse affaire d’espionnage de l’ISRO: la Cour suprême a demandé jeudi au Bureau central d’enquête (CBI) de sonder le rôle des policiers en erreur dans l’affaire d’espionnage de 1994 concernant le scientifique de l’ISRO Nambi Narayanan. Un comité de haut niveau a été mis en place pour examiner le rôle des policiers dans cette affaire. Le comité de trois membres dirigé par l’ancien juge de première instance, le juge (ret) DK Jain, a récemment soumis ses conclusions. Le tribunal a ordonné aujourd’hui que le rapport du comité soit remis à l’agence centrale d’enquête, qui mènera une enquête plus approfondie.

Le tribunal a également ordonné que le rapport soit conservé sous pli scellé et qu’il ne soit pas publié. L’ancien DGP Siby Mathews, qui dirigeait alors l’équipe d’enquête SIT, a déclaré que le comité ne lui avait pas donné l’occasion de faire valoir son point. Le tribunal a rejeté son affirmation en disant que le comité ne devait pas statuer sur l’affaire, mais qu’il devait passer par des preuves circonstancielles et se forger une opinion prima facie sur les actes d’omission et la commission de fonctionnaires en erreur.

L’ordonnance du tribunal suprême faisait suite à un plaidoyer déposé par le Centre, qui avait demandé l’examen du rapport soumis par le comité concernant le rôle des agents de police dans toute l’affaire de faux espionnage contre Narayanan. Narayanan avait été acquitté de toutes les accusations et avait reçu une compensation de Rs 50 lakh par le SC en 2018. Tout en ordonnant l’indemnisation, le tribunal avait également formé le comité pour examiner les rôles des agents de police qui ont sondé Nambi Narayanan.

Selon certaines informations, Nambi Narayanan a été soumis à une torture et un harcèlement intenses pendant sa garde à vue. Il a lui-même raconté son épreuve lors d’enquêtes menées par des responsables de la police d’État qui ont été assez durs envers le scientifique de haut niveau. En 2018, lorsque le tribunal a ordonné une indemnisation pour ce que Narayanan avait dû subir, le tribunal a déclaré que l’État devait payer pour contraindre le scientifique à subir une «immense humiliation». Il a également mis en place le comité pour prendre des mesures contre les fonctionnaires pour avoir causé «un harcèlement énorme» et une «angoisse incommensurable» à Narayanan.

Le tribunal a qualifié l’action de la police contre Narayanan de «traitement psycho-pathologique». Le tribunal a déclaré que la liberté et la dignité de Narayanan, qui sont les éléments fondamentaux de ses droits humains, avaient été mises en danger lors de son arrestation et, finalement, malgré toute la gloire du passé, avait été contraint de faire face à une «horreur cynique». L’affaire d’espionnage présumée contre Narayanan a fait surface en 1994 à la suite de l’arrestation d’un ressortissant maldivien pour avoir prétendument obtenu des dessins secrets de moteurs de fusée de l’ISRO pour les vendre au Pakistan. Narayanan était alors le directeur du projet cryogénique à l’ISRO.

Narayanan a été accusé d’avoir transféré les documents et a été arrêté avec le directeur adjoint de l’ISRO de l’époque, D Sasikumaran. Cependant, le CBI n’a rien trouvé contre le scientifique et lui a donné une note claire. L’agence dans son enquête avait jugé que les plus hauts responsables de la police du Kerala étaient responsables de l’arrestation illégale de Narayanan.

Narayanan avait déclaré plus tôt que la police du Kerala avait «fabriqué» l’affaire et que la technologie qu’il était accusé d’avoir volée et vendue n’existait même pas à ce moment-là. Il a demandé une action contre l’ancien DGP Siby Mathews et deux surintendants à la retraite de la police KK Joshua et S Vijayan. Joshua et Vijayan ont été tenus responsables par la CBI de l’arrestation illégale de Narayanan. Le CS, dans son ordre, avait déclaré qu’il ne pouvait y avoir de doute que Narayanan avait été contraint de subir une immense humiliation.

«L’attitude nonchalante de la police d’État d’arrêter quelqu’un et de le mettre en garde à vue a fait subir à l’appelant l’ignominie… la dignité d’une personne est choquée lorsqu’un traitement psycho-pathologique lui est administré. Un être humain réclame justice quand il sent que l’acte insensible a crucifié son amour-propre », avait déclaré le tribunal suprême.

