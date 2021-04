Affaire d’extorsion de Sachin Vaze: la CBI enregistre une FIR contre l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh

Param Bir Singh avait déposé un litige pénal d’intérêt public (PIL) le 25 mars demandant une enquête CBI contre Anil Deshmukh. (Photo: Twitter / Anil Deshmukh)

Affaire d’extorsion de Sachin Vaze: Après près d’un mois d’enquête contre l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra Anil Deshmukh dans l’affaire d’extorsion présumée, la CBI a maintenant enregistré une FIR contre lui. La CBI a enquêté sur les allégations de corruption contre Anil Deshmukh et a effectué hier des perquisitions à divers endroits à Mumbai. Selon les rapports, au cours de l’enquête préliminaire, la CBI a obtenu suffisamment d’éléments à première vue pour lancer une enquête formelle en enregistrant une affaire régulière contre Deshmukh et d’autres personnes non identifiées en vertu des dispositions de la loi sur la prévention de la corruption.

La CBI a ouvert une enquête sur l’affaire sur ordre de la Haute Cour de Bombay qui a demandé à l’agence d’enquête de se pencher sur les allégations de corruption formulées par l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh.

Param Bir Singh avait déposé un litige pénal d’intérêt public (PIL) le 25 mars demandant une enquête CBI contre Anil Deshmukh. Singh a affirmé que Deshmukh avait demandé au flic suspendu de Mumbai Sachin Vaze et à d’autres responsables de la police d’extorquer 100 crore de roupies chaque mois aux bars et restaurants de la ville.

La NIA a jusqu’à présent arrêté cinq personnes, dont Sachin Vaze, dans le cadre de l’affaire du stationnement d’un Scorpion chargé d’explosifs près de la maison de l’industriel Mukesh Ambani, Antilia, à Mumbai. Vaze est également accusé du meurtre de l’homme d’affaires Mansukh Hiran, au nom duquel le SUV a été enregistré.

Param Bir Singh s’était d’abord adressé à la Cour suprême contre son transfert du poste de commissaire de police de Mumbai après s’être plaint auprès du ministre en chef Uddhav Thackeray des mauvaises pratiques corrompues d’Anil Deshmukh. Le tribunal supérieur lui avait demandé de s’adresser d’abord à la Haute Cour.

Hier, la NIA a arrêté l’inspecteur de police de Mumbai, Sunil Mane, pour son rôle présumé dans l’affaire de peur de la sécurité d’Ambani. Sunil Mane a été appelé par la NIA pour un interrogatoire jeudi pour son rôle présumé dans la peur de la sécurité d’Ambani et l’affaire du meurtre de Mansukh Hiran.

