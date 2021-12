Affaire drogue : le tribunal de Mohali rejette la demande de libération sous caution de Bikram Singh Majithia

Majithia, dans son plaidoyer, avait soutenu que le gouvernement du Congrès de l’État n’avait « pas ménagé ses efforts pour abuser de ses pouvoirs et de sa position pour se venger de ses opposants politiques ».

Vendredi, un tribunal de Mohali a rejeté la demande de libération sous caution anticipée du leader de Shiromani Akali Dal et ancien ministre du Pendjab, Bikram Singh Majithia, qui a été condamné dans une affaire de drogue. Majithia avait saisi un tribunal jeudi après l’enregistrement de l’affaire et l’émission d’une circulaire de surveillance à son encontre. La demande de mise en liberté sous caution a été déposée par l’avocat de Majithia, DS Sobti, qui a déclaré aux journalistes à l’extérieur du tribunal que le juge des sessions supplémentaires « avait rejeté le plaidoyer ». Majithia, dans son plaidoyer, avait soutenu que le gouvernement du Congrès de l’État n’avait « pas ménagé ses efforts pour abuser de ses pouvoirs et de sa position pour se venger de ses opposants politiques ».

« Dans ce cas, cependant, d’après les faits, le demandeur a tenté d’établir un cas de vendetta politique, mais le demandeur lui-même était l’une des personnes puissantes de la politique de l’État jusqu’en 2017 et le retard dans le dépôt du FIR ne peut pas être un motif. présumer que toute l’affaire contre le demandeur est fausse », a déclaré l’ordonnance du tribunal. Le tribunal a déclaré que la question de la légalité du FIR ne peut pas non plus être un motif pour l’octroi d’une caution anticipée. Le FIR a été enregistré sur la base d’un rapport qui, prima facie, « montre l’implication du demandeur dans le trafic de drogue » et « l’hébergement » des accusés impliqués, a déclaré le tribunal.

« Tous ces faits et transactions financières et l’étendue de la complicité du demandeur doivent faire l’objet d’une enquête approfondie, ce qui ne peut être fait que sous la garde du demandeur et non sous la protection d’une caution anticipée », a déclaré le tribunal. Par conséquent, compte tenu de tous les faits et de la gravité de l’infraction, ce n’est pas un cas approprié où le bénéfice d’une caution anticipée peut être accordé au demandeur, selon l’ordonnance. « En conséquence, la conclusion de la demande de mise en liberté sous caution est infondée et la même est par la présente rejetée. Cependant, toute observation faite ci-dessus n’aura aucune incidence sur le fond de l’affaire », indique l’ordonnance du tribunal.

Lundi, Majithia, 46 ans, a été condamnée en vertu de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS) sur la base d’un rapport d’enquête de 2018 sur un trafic de drogue dans l’État. Majithia, est le beau-frère du chef de Shiromani Akali Dal Sukhbir Singh Badal et le frère de l’ancien ministre de l’Union Harsimrat Kaur Badal. Majithia avait auparavant nié toutes les charges retenues contre lui. Le Shiromani Akali Dal avait qualifié l’enregistrement du FIR contre Majithia de « vendetta politique ». Le FIR de 49 pages a été enregistré par la Direction générale de la criminalité de l’État à son poste de police de Mohali.

« Cibler le demandeur/pétitionnaire est l’un des principaux axes électoraux du gouvernement actuel. Pour mener à bien son coup électoral, le gouvernement du Congrès de l’État du Pendjab a intimidé jour et nuit les agents pour qu’ils enregistrent de fausses affaires contre les hauts dirigeants du Shiromani Akali Dal, y compris le demandeur/requérant », avait affirmé la demande de libération sous caution. Le requérant avait également plaidé que trois DGP et trois directeurs du Bureau d’enquête avaient été changés et que des policiers avaient été contraints d’impliquer faussement le requérant.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.