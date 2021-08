Affaire du logiciel espion Pegasus : les accusations d’espionnage sont graves si elles sont vraies, selon la Cour suprême

La plus haute juridiction a également mis l’affaire en délibéré mardi.

La Cour suprême a demandé jeudi la réponse du Centre sur un lot de pétitions demandant une enquête indépendante sur l’utilisation du logiciel espion israélien Pegasus pour espionner les téléphones de personnes éminentes, y compris des politiciens et des membres de la magistrature. Il a déclaré: “Les allégations d’espionnage sont sérieuses si les rapports à ce sujet sont corrects.”

Un banc composé du juge en chef NV Ramana et du juge Surya Kant a déclaré qu’il n’entrait pas dans les faits de chaque cas et que si certaines personnes affirmaient que leurs téléphones avaient été interceptés, il existe alors la loi sur le télégraphe en vertu de laquelle des plaintes peuvent être déposées. “Sans aucun doute, les allégations sont sérieuses si les articles des journaux sont vrais”, a déclaré le CJI, mais s’est demandé pourquoi aucune inquiétude sérieuse n’avait été manifestée lorsque de telles accusations ont été révélées pour la première fois en mai 2019.

“Des rapports d’espionnage ont été révélés en 2019. Je ne sais pas si des efforts ont été déployés pour obtenir plus d’informations”, a observé le CJI en demandant pourquoi personne n’a déposé de plainte pénale pour interception illégale en vertu de la loi informatique et télégraphique à propos de avec la rangée Pégase. Tout en s’abstenant d’émettre une mise en demeure, le CJI a demandé à tous les requérants de signifier leurs copies au gouvernement de l’Union. La plus haute juridiction a également mis l’affaire en délibéré mardi.

L’avocat principal Kapil Sibal, représentant les journalistes N Ram et Sashi Kumar, a fait valoir qu’il était clair que NSO fabriquait le logiciel espion et que Pegasus était une technologie malveillante et infiltrait notre vie à notre insu. « Tout cela nécessite un téléphone et entre dans nos vies. C’est une attaque contre la vie privée, la dignité humaine et la valeur de notre république humaine, cela pénètre dans notre épine dorsale Internet nationale », a-t-il déclaré.

Le gouvernement devait clarifier si le gouvernement l’avait acheté et utilisé pour espionner les citoyens, a-t-il soutenu, ajoutant que la société elle-même avait déclaré qu’elle vendait le logiciel espion uniquement à des “gouvernements contrôlés”.

Le banc a toutefois déclaré: «Il y a la (question de) crédibilité du matériel, du matériel vérifiable sur la base duquel nous pouvons ordonner une enquête. Les personnes qui ont déposé ces pétitions sont plus informées et débrouillardes. Ils auraient dû travailler plus dur pour mettre plus de matériel. Cela a été rendu public il y a deux ans. … Nous ne voulons pas dire que tous les articles de journaux, le contenu de journalistes réputés sont du ouï-dire ou ne sont pas crédibles … Je ne veux pas dire que les plaidoyers n’ont rien. Certains des pétitionnaires ne sont pas concernés et certains affirment que leurs téléphones ont été piratés. Mais ils n’ont pas fait d’efforts pour déposer une plainte pénale », a déclaré le CJI.

Sibal a déclaré au tribunal que « nous n’avons pas d’accès direct à l’information. Il y a 37 cas d’interception vérifiés ».

Se référant à des procédures devant un tribunal californien, il a également déclaré que les gouvernements en France et aux États-Unis ont pris des mesures sur la base des articles de journaux concernant l’espionnage d’individus, d’activistes, de journalistes et d’autres.

D’autres avocats ont soutenu qu’il ne s’agissait pas de plaintes individuelles, mais que la question a des dimensions plus larges affectant le droit à la vie privée.

Les juges ont également sévèrement critiqué l’avocat ML Sharma pour avoir fait du Premier ministre Narendra Modi une partie dans sa pétition pour une enquête SIT surveillée par le tribunal sur le scandale de l’espionnage de Pegasus. « Vous avez inclus certaines personnes (le Premier ministre en tant que défendeur dans la pétition)… nous ne pouvons pas émettre un avis comme celui-ci. N’essayez pas de profiter des choses… vous avez un mémo défectueux », a déclaré le CJI à Sharma.

Le SC entendait jusqu’à neuf pétitions, dont une déposée par la Editors Guild of India, demandant une enquête indépendante sur les allégations d’espionnage par des agences gouvernementales sur des citoyens éminents, des politiciens et des scribes en utilisant le logiciel espion Pegasus de la société de cyber-espionnage israélienne NSO. Parmi les autres pétitionnaires figurent également des politiciens tels que le membre de Rajya Sabha John Brittas, l’activiste social Jagdeep Chhokar, ainsi que des journalistes tels que N. Ram, Sashi Kumar, Paranjoy Guha Thakurta et Rupesh Kumar Singh et d’autres.

Un consortium international de médias avait signalé que plus de 300 numéros de téléphones portables indiens vérifiés figuraient sur la liste des cibles potentielles pour la surveillance à l’aide du logiciel espion Pegasus.

