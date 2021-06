Affaire du meurtre de Bhaskar Shetty : le tribunal condamne à perpétuité la femme, l’ami et le fils de l’homme d’affaires

Le meurtre a eu lieu deux mois et demi seulement après le retour de Shetty en Inde du Moyen-Orient pour vivre avec sa femme et son fils.

Les auteurs de la tristement célèbre affaire de meurtre de Bhaskar Reddy en 2016 à Udupi, dans le Karnataka, ont été traduits en justice après que le tribunal a condamné la femme de l’homme d’affaires, son fils et l’ami de sa femme à la réclusion à perpétuité. Le tribunal a condamné son amie qui est également prêtre-astrologue pour avoir aidé les deux hommes dans le meurtre sensationnel de juillet 2016.

Shetty, 50 ans, était propriétaire du Durga International Hotel à Udupi. Il possédait également plusieurs propriétés dans la région et sept supermarchés en Arabie saoudite. Il a été assassiné à son domicile et la police avait réservé sa femme Rajeshwari Shetty, aujourd’hui âgée de 54 ans, son fils Navaneeth Shetty, aujourd’hui âgé de 26 ans, et l’ami et prêtre astrologue de Rajeshwari, Niranjan Bhat, aujourd’hui âgé de 30 ans, dans le cadre de l’affaire.

Le juge du district principal et des sessions d’Udupi, JN Subramanya, a ordonné la réclusion à perpétuité à trois et quatre ans d’emprisonnement de rigueur pour avoir détruit des preuves.

Le meurtre a eu lieu deux mois et demi seulement après le retour de Shetty en Inde du Moyen-Orient pour vivre avec sa femme et son fils. Après sa disparition le 28 juillet 2016, sa mère a déposé une plainte auprès de la police le 29 juillet. Il a été vu pour la dernière fois en train de quitter son hôtel Durga International. La police a récupéré ses chaussures dans sa maison et plus tard une enquête CID a été instituée. Il a révélé que l’hôtelier avait été assassiné pour sa richesse et que le corps avait été brûlé au domicile de Niranjan Bhat. Il a également été dit que Rajeshwari avait une liaison avec Bhat.

Le tribunal a acquitté le chauffeur de Bhat qui avait aidé à se débarrasser des restes après que le corps avait été brûlé parce qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait. L’ADN de Bhaskar Shetty a ensuite été associé à des os récupérés dans une rivière où les restes ont été éliminés.

Selon certaines informations, certains témoins ont déclaré à la police que Navaneeth avait frappé son père à l’hôtel à la suite d’un différend concernant des propriétés le 9 juillet. Shetty aurait déclaré qu’il léguerait l’intégralité de sa propriété à un orphelinat mais ne la donnerait pas à sa femme fils.

