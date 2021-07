Affaire du meurtre de Gulshan Kumar: la Haute Cour de Bombay maintient la peine de prison à vie pour Abdul Rauf, assistant de Dawood

in

Gulshan Kumar a été assassiné en août 1997. (Photo/T-Series/YouTube)

La Haute Cour de Bombay a confirmé une ordonnance du tribunal de première instance condamnant à perpétuité Abdul Rauf, accusé du meurtre du fondateur de la série T, Gulshan Kumar. Rauf avait contesté le verdict du tribunal de première instance devant la Haute Cour. Gulshan Kumar a été assassiné en août 1997.

Un banc de division du juge SS Jadhav et du juge NR Borkar a noté lors du prononcé du verdict qu’Abdul Rauf Dawood Merchant avait des antécédents criminels et n’avait pas droit à une remise car il s’était enfui juste après son arrestation. “Il a été libéré en congé en 2009. Par conséquent, dans l’intérêt de la justice dans son ensemble, il ne mérite aucune clémence”, a déclaré le tribunal.

Le tribunal a confirmé la condamnation prononcée contre l’appelant en vertu de l’article 302, 307 de l’IPC par le jugement du juge des sessions du 29 avril 2002. « L’appelant est également condamné en vertu de l’article 120-B de l’IPC. L’appelant est cependant acquitté des charges en vertu des articles 392 et 397 de l’IPC », a déclaré le tribunal.

La Haute Cour a également rejeté l’appel du gouvernement du Maharashtra contre l’acquittement de l’accusé Ramesh Taurani de Tips Industries.

Quatre appels ont été déposés devant le tribunal aujourd’hui, dont trois contre la condamnation de Rauf Merchant, Rakesh Chanchaya Pinnam et Rakesh Khaokar et un contre l’acquittement de Ramesh Taurani.

Un tribunal des sessions avait envoyé Rauf Merchant à la prison d’Arthur Road en 2016 après sa nouvelle arrestation au Bangladesh. Rauf s’était enfui après avoir été libéré sur parole en avril 2009 de la prison d’Aurangabad.

