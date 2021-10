Affaire du meurtre d’Uthra : un tribunal du Kerala déclare un homme coupable du meurtre de sa femme à l’aide d’un cobra

Le chef de la police d’État, Anil Kant, a déclaré qu’il s’agissait de l’un des cas les plus rares dans lesquels l’accusé a été reconnu coupable sur la base de preuves indirectes.

Dans un verdict unique en son genre, le tribunal des sessions supplémentaires de Kollam a jugé lundi un homme coupable du meurtre de sa femme de 25 ans en la faisant mordre par un cobra. Le tribunal a condamné Suraj Kumar, 28 ans, pour avoir tué sa femme Uthra en laissant un cobra la mordre dans son sommeil en mai de l’année dernière. Sa peine sera prononcée mercredi, a annoncé le tribunal de la sixième session supplémentaire de Kollam.

Réagissant à la décision du tribunal, le chef de la police de l’État, Anil Kant, a déclaré qu’il s’agissait de l’un des cas les plus rares dans lesquels l’accusé a été reconnu coupable sur la base de preuves circonstancielles. Saluant l’équipe de police enquêtée sur l’affaire, il a déclaré que c’était l’un des exemples brillants de la façon dont scientifiquement et professionnellement une affaire de meurtre avait été enquêtée et détectée.

« L’affaire était difficile », a-t-il déclaré aux journalistes à Thiruvananthapuram. Il a déclaré que l’équipe d’enquête avait travaillé très dur pour analyser la médecine légale, les données sur les fibres, l’ADN de l’animal et d’autres preuves pour résoudre l’affaire.

L’accusation a demandé au tribunal d’infliger la peine de mort à l’accusé, car le crime était de nature «diabolique et horrible».

L’affaire remonte au 7 mai 2020 lorsque Uthra (25 ans), mère d’un enfant d’un an, a été retrouvée morte des suites d’une morsure de serpent à son domicile d’Anchal dans le district de Kollam au Kerala. Le cobra qui l’a mordue et retrouvé plus tard dans la même chambre aurait infligé la morsure dans la nuit alors qu’Uthra, son mari Sooraj et leur enfant d’un an dormaient.

Bien qu’il ait été initialement rejeté comme une morsure de serpent par la police locale, le fait qu’Uthra ait été mordue plus tôt par une vipère le 2 mars 2020 chez sa belle-famille qui a nécessité son hospitalisation, et une plainte pour acte criminel dans sa mort par ses parents a forcé les hauts responsables de la police à lancer une enquête détaillée.

La police a affirmé que Sooraj avait acheté à la fois la vipère et le cobra à un maître de serpent pour tuer sa femme et la faire ressembler à une morsure de serpent naturelle. Bien que la tentative de faire mordre la vipère en mars 2020 ait échoué car elle a été hospitalisée à temps, il a réussi à répéter l’acte sournois avec le cobra deux mois plus tard. Elle a été sous traitement pendant plus de 50 jours dans un hôpital après la première morsure de serpent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.