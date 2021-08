in

Dans son projet d’accusation, la NIA a déclaré que l’accusé avait comploté pour organiser des armes sophistiquées “pour tenter ou provoquer la mort d’un fonctionnaire”. (Express Photo)

L’Agence nationale d’enquête a proposé d’inculper les 15 personnes dans l’affaire Elgar Parishad en vertu de divers articles de la loi sur les activités illégales (prévention) (UAPA) et du Code pénal indien (IPC), y compris de mener une guerre contre le pays qui a un maximum peine de mort, a rapporté l’Indian Express.

Dans son projet d’accusations soumis devant un tribunal spécial au début du mois, la NIA a déclaré que l’accusé avait comploté pour organiser des armes sophistiquées “pour tenter ou provoquer la mort d’un fonctionnaire”.

Vendredi, la NIA a déclaré à la Haute Cour de Bombay que les charges retenues contre l’accusé dans l’affaire des liens Elgar Parishad-maoïstes ne seraient pas formulées avant le 25 août.

