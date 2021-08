Affaire Elgar Parishad : la NIA revendique le JNU et des étudiants de TISS recrutés pour mener des activités terroristes

in

La NIA a déclaré que l’accusé menaçait la souveraineté, l’intégrité et la sécurité de l’Inde en conspirant contre le gouvernement ou les autorités civiles/fonctionnaires publics. (PTI)

L’Agence nationale d’enquête (NIA) a fait aujourd’hui des déclarations surprenantes dans son projet d’acte d’accusation déposé dans le cadre de l’affaire Elgar Parishad liée à la violence à Bhima Koregaon. Dans le projet d’acte d’accusation, la NIA a affirmé que des étudiants de diverses universités, dont le JNU de Delhi ainsi que le Tata Institute of Social Sciences (TISS) avaient été recrutés pour mener des activités terroristes.

Dans son projet d’acte d’accusation déposé devant le tribunal contre 22 accusés dans l’affaire de violence Elgar Parishad-Bhima Koregaon, la NIA a déclaré que l’accusé menaçait la souveraineté, l’intégrité et la sécurité de l’Inde en conspirant contre le gouvernement ou les autorités civiles/fonctionnaires publics.

Le projet d’acte d’accusation établit 17 chefs d’accusation contre 15 des accusés, dont des militants des droits de l’homme et des libertés civiles. Il a demandé au tribunal l’autorisation de les inculper en vertu de diverses sections de la stricte loi sur les activités illégales (prévention) (UAPA) et du Code pénal indien (IPC). La NIA a allégué que les accusés étaient des membres actifs du groupe terroriste interdit CPI (maoïste). Parmi les personnes arrêtées dans cette affaire figurent les militants Sudha Bharadwaj, Vernon Gonsalves, Varavara Rao, Hany Babu, Anand Teltumbde, Shoma Sen, Gautam Navlakha et d’autres.

Dans le projet d’acte d’accusation, la NIA a déclaré que l’accusé avait conspiré pour mener une guerre contre les gouvernements central et du Maharashtra. Il a déclaré que l’accusé avait également conspiré pour exiger et organiser Rs 8 crores pour l’approvisionnement annuel en M4 (arme sophistiquée) avec 4 000 000 cartouches et autres armes en provenance du Népal et du Manipur. Le procès dans l’affaire ne peut commencer qu’après la formulation des charges.

L’affaire Elgar Parishad est liée à des discours incendiaires prononcés lors d’un conclave tenu à Pune le 31 décembre 2017, qui, selon la police de Pune, ont déclenché des violences le lendemain près du mémorial de guerre Koregaon-Bhima situé à la périphérie de la ville ouest du Maharashtra. .

