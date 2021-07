Affaire Elgar Parishad : le militant Stan Swamy, arrêté en vertu de la loi antiterroriste, décède à 84 ans

in

Le militant des droits tribaux Stan Swamy, qui a été arrêté en vertu de la loi antiterroriste dans l’affaire Elgar Parishad et suivait un traitement dans un hôpital de Mumbai, est décédé cet après-midi à l’âge de 84 ans. Stan Swamy était sous assistance respiratoire alors que son état se détériorait en Les derniers jours. Son avocat a informé aujourd’hui la Haute Cour de Bombay que Swamy, un prêtre jésuite, est décédé à l’hôpital Holy Family vers 13h30 aujourd’hui.

Plus tôt dans la journée, son avocat avait demandé à la Haute Cour une audience urgente sur sa demande de libération sous caution médicale. Le tribunal devait entendre l’appel demain.

Swamy a été admis à l’hôpital privé en mai et était traité dans l’unité de soins intensifs.

L’activiste a été arrêté le 8 octobre de l’année dernière et a été détenu à la prison centrale de Taloja. Il a été transféré à l’hôpital de la Sainte-Famille le 30 mai après l’ordonnance de la Haute Cour.

Selon certaines informations, Swamy avait déposé une nouvelle demande de libération sous caution la semaine dernière devant la Haute Cour, où il a contesté la disposition de la loi sur la prévention des activités illégales (UAPA) qui impose des conditions plus strictes pour la libération sous caution de l’accusé.

Auparavant, Swamy avait demandé une libération sous caution en raison de la pandémie de COVID-19 et de la maladie de Parkinson.

En mai, le militant de 84 ans a comparu devant la Haute Cour par vidéoconférence depuis la prison de Taloja, où il avait informé le tribunal de la détérioration de son état de santé.

