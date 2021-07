Affaire Franklin Templeton: la Cour suprême déclare que le consentement des détenteurs de parts est nécessaire avant de fermer les programmes

in

S’agissant de l’interprétation du règlement Sebi en matière de liquidation, le HC dans son arrêt du 24 octobre dernier avait exprimé sa déception face aux ambiguïtés des règles du régulateur de marché.

Confirmant la validité de la réglementation du Securities and Exchange Board of India (Sebi), la Cour suprême a déclaré mercredi que le consentement des détenteurs de parts majoritaires sera requis avant de clôturer les programmes de dette et que le régulateur du marché aura le pouvoir d’intervenir si les fiduciaires violer les règlements.

Un banc composé des juges S Abdul Nazeer et Sanjiv Khanna a estimé que l’article 11B de la loi Sebi permet au régulateur des marchés d’intervenir en cas de violation et de mauvaise décision des administrateurs de mettre fin à tout programme et également d’empêcher tout intermédiaire de se comporter d’une manière au détriment des investisseurs.

Souscrivant aux conclusions de la Haute Cour du Karnataka, la cour suprême a déclaré que l’objet même de la loi Sebi est de préserver la confiance des investisseurs et de réglementer le marché des capitaux, y compris les fonds communs de placement. « Le pouvoir de réglementer les fonds communs de placement, une fois accepté, comprendrait le pouvoir de réglementer la liquidation d’un régime de fonds communs de placement. Ne pas encadrer de réglementation à cet égard aurait constitué un manquement à son devoir de la part de Sebi et l’aurait soumis à des commentaires défavorables. »

Rejetant la position de Franklin selon laquelle les fiduciaires en vertu de l’alinéa (a) du règlement 39(2) ont reçu le pouvoir absolu et débridé de liquider un stratagème, la cour suprême a déclaré que cet argument contestant la validité constitutionnelle du règlement « perd une grande partie de son sens et de sa force. ” car il y a suffisamment d’orientations et de garanties dans le règlement lui-même sur le pouvoir des fiduciaires de décider de la liquidation du fonds.

Le SC a précisé que son ordonnance de mercredi ne devrait pas être interprétée comme des conclusions factuelles contraignantes sur des conclusions sur des faits contestés, qui pourraient faire l’objet d’un avis de justification et d’une décision conséquente devant la SAT ou tout autre tribunal. Il a également permis à Franklin Templeton et à ses porteurs de parts de demander une audience anticipée à la SAT, qui entend son appel contre la décision de Sebi de l’interdire de dévoiler tout nouveau programme pendant deux ans, en plus d’une amende de 5 crores de roupies qui lui a été infligée pour avoir fermé le régimes.

Une “écrasante majorité” de porteurs de parts avait voté en faveur de la liquidation des six régimes de MF qui ont été liquidés par FT le 23 avril de l’année dernière, citant des difficultés dans les conditions du marché obligataire en raison de la pandémie.

