Affaire Gabby Petito : Brian Laundrie retrouvé mort après une chasse à l’homme d’un mois

Après une recherche d’un mois, Blanchisserie Brian a été retrouvé mort.

Il a été confirmé que les restes humains découverts en Floride le 20 octobre appartenaient au fiancé de 23 ans du défunt influenceur Gabby petito, a déclaré le FBI Denver sur Twitter.

« Une comparaison des dossiers dentaires a confirmé que les restes humains trouvés dans la réserve T. Mabry Carlton, Jr. Memorial et le parc environnemental de Myakkahatchee Creek sont ceux de Brian Laundrie », ont écrit les autorités.

Le 20 octobre, un cahier et un sac à dos appartenant à Laundrie ont été retrouvés près d’un sentier qu’il fréquentait dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek à North Port, en Floride, ce qui a incité l’avocat de la famille Laundrie à mener une enquête approfondie. Steve Bertolino mentionné.

Des responsables de l’application des lois ont déclaré lors d’une conférence de presse que des restes humains partiels avaient été découverts dans la réserve Carlton en Floride, à un endroit auparavant sous l’eau. Un porte-parole de la police de North Port a déclaré à NBC News que les restes étaient « squelettiques ».

Le sept. 1, avant de disparaître, Laundrie est rentré seul chez lui après un voyage à travers le pays que lui et Petito avaient fait. Les parents de Petito ont signalé sa disparition le 11 septembre. 11 septembre, et quelques jours plus tard, la famille de Laundrie a déclaré qu’elle ne l’avait pas vu depuis le 11 septembre. 14, a déclaré la police. Il n’a pas parlé à la police avant sa disparition, et il n’était pas un suspect dans sa mort.