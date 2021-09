Affaire Gabby Petito : Dog the Bounty Hunter visite la maison de Brian Laundrie

Chien le chasseur de primes est sur le cas – le Gabby petito et Blanchisserie Brian Cas.

Le samedi en fin d’après-midi, sept. 25 ans, star de télé-réalité Duane Chapman a été aperçu en train de marcher et de frapper à la porte d’entrée de la maison de North Port, en Floride. Christophe Blanchisserie et Roberta Blanchisserie, les parents de l’homme disparu ont nommé une personne d’intérêt pour la disparition de son fiancé, qui a été retrouvé mort le week-end dernier dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming. Brian, 23 ans, et Gabby, 23 ans, avaient vécu avec sa mère et son père dans la maison avant de se lancer dans un voyage à travers le pays, après quoi il est revenu seul.

Personne n’a ouvert la porte lorsque Dog the Bounty Hunter a frappé et il a quitté la propriété après quelques minutes, comme le montre une vidéo capturée par la filiale de NBC WFLA-TV.

“Nous avons reçu une avalanche de conseils sur l’endroit où se trouve Brian Laundrie”, a déclaré Dog à E! News dans un communiqué le dimanche 7 septembre. 26. « Nous apprécions l’aide du public et avons reçu un certain nombre de pistes qui sont cohérentes. Il y a une quantité remarquable d’informations partagées par des voisins, des amis et des personnes qui ont peut-être vu Brian très récemment. »