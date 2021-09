Affaire Gabby Petito : la sœur du fiancé Brian Laundrie s’exprime

Le FBI s’est impliqué dans l’enquête, menée par la police de North Port. Aucun mandat d’arrêt n’a été émis. Pendant ce temps, un avocat de la famille de Brian, Steven P. Bertolino, a déclaré dans un communiqué le mercredi 7 septembre. 15 que Brian ne parlera pas de la question parce que “les partenaires intimes sont souvent la première personne sur laquelle les forces de l’ordre concentrent leur attention dans des cas comme celui-ci et l’avertissement selon lequel” toute déclaration faite sera utilisée contre vous “est vrai, que mon client n’avait rien à voir avec la disparition de Mme Petito.

“J’ai été informé que la police de North Port, en Floride, a nommé Brian Laundrie comme une” personne d’intérêt “dans cette affaire”, a déclaré Bertolino, selon NBC News. “Cette formalité n’a pas vraiment changé les circonstances dans lesquelles M. Laundrie est le centre et l’attention des forces de l’ordre et M. Laundrie continuera de garder le silence sur les conseils de l’avocat.”

Chef de la police du port nord Garnison de Todd a déclaré dans un communiqué ce jour-là: “Nous implorons quiconque, y compris Brian, de partager des informations avec nous sur ses allées et venues au cours des dernières semaines. Le manque d’informations de Brian entrave cette enquête.”

Le mardi sept. Le 14 janvier, les parents de Brian ont déclaré dans une déclaration publiée par leur avocat qu’il s’agissait “d’une période extrêmement difficile à la fois pour la famille Petito et la famille Laundrie”.

“Nous comprenons qu’une recherche a été organisée pour Miss Petito dans ou près du parc national de Grand Teton dans le Wyoming”, a déclaré la famille, selon NBC News. “Au nom de la famille Laundrie, nous espérons que la recherche de Miss Petito sera couronnée de succès et que Miss Petito sera réunie avec sa famille.”

Gabby et Brian avaient documenté leurs voyages sur YouTube. Le 19 août, plus d’une semaine avant son dernier contact avec sa famille, ils ont publié une vidéo intitulée “Beginning Our Van Life Journey”, qui les montrait en train de s’embrasser, de courir sur une plage, de camper et de conduire dans une Ford Transit 2012 blanche. aller. La police de North Port a déclaré dans un communiqué que le véhicule, appartenant à Gabby, avait été récupéré à la maison qu’elle partageait avec Brian et ses parents le 11 septembre. 11 et que la camionnette a été “entièrement traitée pour preuve avec les agents du FBI mardi soir”.