affaire Hamraoui | « Eric Abidal est sous le choc »

20/11/2021 à 18:35 CET

Tras aparecer el nombre de Eric Abidal en la investigación por el ‘caso Hamraoui’, el abogado del exjugador francés ha querido salir al paso de las informaciones para dejar claro que su representado no tiene nada que ver con el ataque a la jugadora del PSG y Quoi, n’ayant rien à cacher, il répondait à toute question devant le juge.

« Il est sous le choc malgré le fait qu’il soit un garçon fort. Abidal est à Barcelone, chez lui, où la tempête médiatique a également frappé. Mais ce bruit autour de lui alors qu’il n’y a pas d' »affaire Abidal »… Il n’y a qu’une information judiciaire pour certains actes de violence contre deux joueurs. Il m’a dit que si le juge voulait lui poser des questions, il y répondrait sans problème car il n’était pas du tout impliqué dans cette attaque », a assuré l’avocat de l’ancien joueur français à l’Équipe.

Concernant le divorce de son client et Hayet Abidal, l’avocat a insisté « Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus, c’est sa vie privée. La vérité est que cette affaire a des conséquences familiales et personnelles extrêmement violentes. Et c’est vraiment dommage que la vie privée de chacun n’ait pas été respectée. »