affaire Hamraoui | La femme d’Abidal demande à témoigner volontairement pour « mettre fin à la rumeur »

16/11/2021 à 20:25 CET

Hayet Abidal, épouse de l’ancien joueur du Barça, Eric Abidal, a été l’un des derniers noms révélés au cours de l’enquête sur l’affaire concernant Kheira Hamraoui. L’une des hypothèses qui sont traitées est une possible vengeance de l’épouse actuelle des Français pour une infidélité présumée. C’est pour cette raison que Hayet Abidal, par l’intermédiaire de son avocat a demandé à témoigner volontairement dans l’idée de « mettre fin à la rumeur » qui met son nom sur l’affaire Hamraoui.

L’avocat de Hayet Abidal précise que « lundi, il a demandé au parquet de Versailles d’être interrogé pour mettre un terme à la rumeur ». De plus, l’avocat a tenu à ajouter que son client ça n’a rien à voir avec l’affaire: « Hayet Abidal n’a rien à voir avec ces événements. Elle ne commentera pas cette affaire et souhaite être entendue au plus vite par les enquêteurs ou le magistrat en charge du dossier.

La principale raison de l’implication de l’épouse d’Abidal dans l’affaire était que La puce téléphonique de Hamraoui était au nom d’Abidal lorsque le joueur a été victime de l’attaque, le 4 novembre.

Hamraoui, a demandé dans un communiqué que sa vie privée soit respectée et il espère que les enquêtes se dérouleront normalement.