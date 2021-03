Affaire Ishrat Jahan: les trois derniers accusés libérés par le tribunal de la CBI

Ishrat Jahan, un jeune de 19 ans de Mumbai, a été tué par la police du Gujarat lors d’une rencontre à la périphérie d’Ahmedabad le 15 juin 2004.

Un tribunal spécial de la CBI a libéré mercredi les trois derniers accusés restants dans la prétendue fausse rencontre avec Ishrat Jahan. Les officiers libérés par le tribunal sont l’officier de l’IPS GL Singhal, le flic à la retraite Tarun Barot et le commando SRPF Anaju Chaudhari. Dans le même cas, l’ancien DG Vanzara, PP Pandey et NK Amin ont été licenciés plus tôt.

Selon The Indian Express, la CBI n’avait pas fait appel de la libération de quatre autres agents plus tôt et cela a été cité comme un motif pour la libération des trois derniers accusés dans l’affaire. L’IR rapporte que le juge spécial de la CBI VR Raval a également noté que «à première vue, rien dans le dossier ne suggérait» qu’Ishrat Jahan et les quatre autres personnes tuées «n’étaient pas des terroristes».

En mai 2019, un tribunal spécial de la CBI avait libéré Vanzara et Amin, qui étaient également accusés dans la même affaire. L’ordonnance était basée sur les demandes de décharge déposées par les officiers après que le gouvernement du Gujarat eut refusé d’accorder une sanction à la CBI pour les poursuivre. Au cours de l’ordonnance, le juge a déclaré que, puisque le gouvernement de l’État n’avait pas sanctionné leurs poursuites, leurs demandes de libération avaient été autorisées et les poursuites contre eux seraient abandonnées.

Conformément à l’article 197 de la CRPC, la sanction du gouvernement est nécessaire pour poursuivre un fonctionnaire pour un acte accompli dans le cadre de ses fonctions officielles.

Ishrat Jahan, 19 ans de Mumbai, a été tuée par la police du Gujarat lors d’une rencontre à la périphérie d’Ahmedabad le 15 juin 2004. Avec elle, trois autres Javed Shaikh alias Pranesh Pillai, Amjadali Akbarali Rana et Zeeshan Johar ont été tués par la police du Gujarat. La police a affirmé qu’Isharat et trois tués étaient des membres du LeT impliqués dans un complot visant à assassiner le ministre en chef du Gujarat, Narendra Modi.

Cependant, divers organes des droits de l’homme ont remis en question les faits et la séquence de l’opération, la qualifiant de «fausse».

