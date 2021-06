Affaire Jaypee Infratech : YEIDA est d’accord avec la création de SPV, mais signe final après l’approbation de l’autorité compétente

JIL CoC vote actuellement sur les plans de résolution révisés du NBCC et du consortium dirigé par Suraksha Realty.

NBCC a répondu vendredi au comité des créanciers (CoC) de Jaypee Infratech (JIL) pour les assurer qu’il avait reçu une réponse positive de la Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) pour la séparation des terres en deux SPV, mais conformément aux dispositions de la concession. accord signé entre YEIDA et Jaiprakash Associates (JAL) en 2003. Les personnes au courant du développement ont déclaré que la lettre de NBCC était en réponse à une nouvelle question soulevée par un acheteur de maison concernant le consentement de YEIDA sur la séparation de l’autoroute Yamuna et des banques foncières en deux véhicules à usage spécial (SPV). JIL CoC vote actuellement sur les plans de résolution révisés du NBCC et du consortium dirigé par Suraksha Realty. Le vote a commencé le 14 juin et se terminera mercredi.

NBCC a souligné que la création de deux SPV – Yamuna Expressway et Land Bank – est cruciale pour avoir un plan commercialement viable dans l’intérêt des parties prenantes, y compris les prêteurs, a déclaré l’une des sources, ajoutant : transfert d’actifs et de passifs. En outre, d’autres actifs et terres d’équilibre resteront chez JIL et pourront être monétisés selon les besoins ».

La société d’État a réitéré que l’ordonnance de la Cour suprême du 24 mars indique clairement que YEIDA ne s’oppose pas au plan de résolution et souhaite qu’il réussisse, mais conformément à l’accord de concession. Il a également déclaré que la création de deux SPV est autorisée par le respect de l’accord de concession, a déclaré une autre source.

Le contrat de concession a été signé entre YEIDA (alors Taj Expressway Industrial Development Authority) et JAL en février 2003. Les droits de JAL ont été transférés à une SPV, JIL en octobre 2007. La période de concession est de 36 ans de 2012 à 2048.

Au cours de la réunion du CdC du 10 juin, le NBCC a fait part de sa correspondance avec YEIDA sur la question. Le 31 mai, le NBCC avait approché YEIDA pour une approbation de principe sur l’accord tripartite, qui sera exécuté entre YEIDA, SPV et JIL, a indiqué la deuxième source.

Le 1er juin, YEIDA a répondu positivement à la demande du NBCC en déclarant qu’il est lié par la signature de l’accord tripartite. Cependant, il a observé que la décision d’octroi de concessions nécessitera l’autorisation de l’autorité compétente, a-t-il ajouté.

« Dans la lettre d’hier, le NBCC a déclaré qu’il était en contact permanent avec YEIDA. Il a assuré de lancer le processus dès que le CdC approuverait son offre révisée. Le NBCC travaille également à la signature de l’accord tripartite avant que son plan de résolution ne soit soumis au NCLT », a déclaré un cadre supérieur de l’un des prêteurs.

Le responsable a déclaré que YEIDA le 1er juin a clairement indiqué que les dispositions pour l’exécution de l’accord tripartite sont dans l’accord de concession et que YEIDA est lié par celui-ci, mais devra être examiné par son autorité compétente.

