Affaire judiciaire du prince Andrew: les trois principaux contre-arguments de Duke dans Newsweek contre l’affaire Giuffre | Royale | Des nouvelles

» se donner des coups de pied » pour sa relation avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Le duc d’York verra mardi si une action civile intentée contre lui par Giuffre sera portée devant les tribunaux ou si le juge Lewis A. Kaplan rejettera l’action en justice.

Les avocats de Giuffre ont demandé au duc d’York de répondre à certaines des affirmations qu’il a faites lors de l’entretien, principalement son allégation selon laquelle il souffre d’une maladie l’empêchant de transpirer.

L’accusatrice du prince Andrew a affirmé dans un CNN de 2019 qu’elle avait dansé avec le duc au Club Tramp Nightclub à Londres et qu’il avait « transpiré partout sur moi ».

Le duc d’York a cependant réfuté cette affirmation, citant une maladie qu’il avait développée à la suite de son déploiement aux Malouines.

Il a dit à Emily Maitlis : « Il y a un léger problème avec la transpiration parce que j’ai un problème de santé particulier qui est que je ne transpire pas.

JUST IN: Royal Family LIVE: la photo de la reine « a convaincu que Meghan et Harry Firm étaient contre eux »

« Ou je ne transpirais pas à l’époque et c’était… était-ce… oui, je ne transpirais pas à l’époque parce que j’avais subi ce que je décrirais comme une overdose d’adrénaline pendant la guerre des Malouines quand on m’a tiré dessus et J’ai simplement… il m’était presque impossible de transpirer.

« Et c’est seulement parce que j’ai fait un certain nombre de choses dans un passé récent que je commence à être capable de le faire à nouveau.

« Donc j’ai peur de dire qu’il y a un problème médical qui dit que je ne l’ai pas fait donc donc… »

Il a également affirmé qu’il n’aurait pas pu rencontrer Giuffre au Tramp Nightclub car il s’était occupé de ses filles en l’absence de Sarah, la duchesse d’York, et avait accompagné la princesse Beatrice à une fête d’anniversaire dans un Pizza Express à Woking.

LIRE LA SUITE: Le prince Charles envoie un message crypté au prince Harry dans une lettre ouverte à ses deux fils

Il a déclaré: « Ce jour particulier que nous comprenons maintenant est la date qui est le 10 mars, j’étais à la maison, j’étais avec les enfants et j’avais emmené Beatrice dans un Pizza Express à Woking pour une fête à je suppose en quelque sorte 4h00 ou 5h00 de l’après-midi.

« Et puis parce que la duchesse était absente, nous avons une règle simple dans la famille que quand l’un est absent, l’autre est là.

« J’étais en congé terminal à l’époque de la Royal Navy, donc j’étais à la maison. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il se souvenait d’avoir été à Pizza Express un jour précis près de 18 ans après l’événement, le duc a répondu que c’était « parce qu’aller à Pizza Express à Woking est une chose inhabituelle pour moi ».

A NE PAS MANQUER :

Les cadeaux inoubliables de la princesse Diana à ses fils leur rappellent elle [INSIGHT]

La fureur de la reine après le «délice» du ménage du prince Charles lors de l’abdication [ANALYSIS]

Kate fait à nouveau face au chagrin d’anniversaire [REVEALED]

Le duc d’York a également mis en doute la véracité d’une photographie le montrant apparemment avec Virginia Giuffre dans ce qui aurait été la maison de la partenaire d’Epstein, Ghislaine Maxwell.

Le prince Andrew a affirmé que sa tenue ne répondait pas aux normes habituelles qu’il suivrait lors de sa visite à Londres et a fait valoir que les avocats ne pouvaient pas démontrer si l’image était fausse ou non.

Il a dit: « Oh, c’est définitivement moi, je veux dire, c’est une photo de moi, ce n’est pas une photo de… je ne crois pas que ce soit une photo de moi à Londres parce que quand je sortais à… quand je sors à Londres, Je porte un costume et une cravate.

« C’est ce que je décrirais comme… ce sont mes vêtements de voyage si je dois y aller… si je pars à l’étranger. Il y a un… j’ai plein de photos de moi vêtu de ce genre de… ce genre de kit mais pas là. »

Il a ajouté: « Personne ne peut prouver si cette photo a été falsifiée ou non, mais je ne me souviens pas que cette photo ait jamais été prise. »

Giuffre en 2019 a rejeté les affirmations d’Andrew concernant la photo, défendant le cliché comme « authentique » et ajoutant qu’elle avait fourni au FB la copie originale.

Elle a déclaré à CNN : « Je pense que le monde en a marre de ces excuses ridicules.

« C’est une vraie photo. Je l’ai donnée au FBI pour son enquête et c’est une photo authentique.

« Il y a une date au dos de quand il a été imprimé. »

Giuffre et le prince Andrew découvriront mardi si son affaire civile sera portée devant un tribunal après que les termes de l’accord qu’elle a conclu avec Epstein en 2009 ont été publiés lundi.

L’équipe juridique du duc fera valoir que l’accord libère Andrew de toute responsabilité car elle a accepté de ne pas intenter de poursuites judiciaires contre quiconque aurait pu être décrit comme un « défendeur potentiel » dans le cadre de l’affaire Epstein.