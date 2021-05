Affaire judiciaire Epic contre Apple: récapitulatif de la première semaine

Le procès Epic contre Apple a commencé le 3 mai. Comme il lui reste encore deux semaines, voici ce que nous avons appris cette semaine avec le procès.

Jour un

Le premier jour, il s’agissait des déclarations liminaires d’Epic et d’Apple. Epic s’est concentré sur la peinture d’Apple et de l’App Store comme un écosystème monopolistique et anticoncurrentiel qui n’offre pas les avantages aux consommateurs qu’Apple vante.

Le diaporama d’ouverture d’Epic comprenait une multitude d’e-mails internes provenant de dirigeants d’Apple expliquant comment l’entreprise a construit son soi-disant «jardin clos». Cela comprenait des courriels de Steve Jobs, Craig Federighi, Luca Maestri, Tim Cook, Eddy Cue et Scott Forstall. Les e-mails choisis par Epic visaient à illustrer la prise de décision précoce qui a conduit à la création de l’App Store, Epic accusant Apple de créer des directives anticoncurrentielles dès le départ.

Les avocats d’Apple, quant à eux, se sont concentrés sur les avantages apportés aux développeurs sur ses plates-formes. Cela inclut l’accès à la propriété intellectuelle d’Apple, telle que sa variété d’API et de ressources pour les développeurs.

Apple a fait valoir qu’Epic lui demandait de supprimer une couche de sécurité de l’écosystème iOS, exposant ainsi ses utilisateurs à un risque de compromis. L’entreprise a reconnu que son processus d’examen des applications n’était pas parfait, mais a noté qu’elle comptait 500 «évaluateurs experts».

Jour deux

Le deuxième jour de l’affaire Epic contre Apple, le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a témoigné sur le modèle commercial de son entreprise, ses relations avec Microsoft et Sony, etc.

Une information intéressante est survenue lorsque Sweeney a admis qu’il utilisait un iPhone en raison de l’accent mis par Apple sur la confidentialité et la sécurité en réponse aux questions des avocats d’Apple. L’une des choses sur lesquelles l’avocat d’Apple s’est fortement concentré était l’utilisation par Epic de son API graphique Metal. En fait, les avocats d’Apple ont souligné les précédents éloges de Metal sur iOS fournis par Epic. La société a mis en évidence les e-mails internes des dirigeants d’Epic faisant l’éloge du métal. En 2018, Epic a également fourni un devis pour la WWDC, à la demande d’Apple, faisant l’éloge de Metal.

Les choses se sont compliquées pour le PDG d’Epic lorsqu’il a dit s’il accepterait ou non un accord spécial d’Apple pour une commission inférieure sur l’App Store:

Avocat: Si Apple vous avait dit qu’il vous proposerait un accord et aucun autre développeur, l’auriez-vous accepté? Sweeney: Oui, je l’aurais.

Jour trois

Le troisième jour de l’essai, nous avons appris la tentative d’Apple d’empêcher Netflix d’abandonner le support d’achat intégré à l’App Store. Un fil de discussion par courrier électronique a présenté la communication interne chez Apple une fois que la société a eu connaissance des projets de Netflix de déployer un test A / B axé sur l’utilisation du système d’achat intégré à l’App Store.

Les dirigeants d’Apple sur le fil de courrier électronique ont organisé une variété de réunions avec Netflix pour discuter des tests prévus par l’entreprise concernant IAP. (…) Après que Netflix ait commencé à déployer son test de suppression du support IAP, Apple a conçu un diaporama détaillé pour l’entreprise dans une tentative apparente de convaincre l’entreprise de continuer à soutenir le mode de paiement. La présentation a été envoyée par Chapman en juillet 2018 – cinq mois avant que Netflix ne supprime finalement le support IAP.

En fin de compte, les tentatives d’Apple pour convaincre Netflix de continuer à utiliser le système d’achat intégré de l’App Store n’ont pas fonctionné, mais nous ont au moins fourni les limites auxquelles Apple était prêt à faire pour que Netflix soit heureux.

Jour quatre

Au quatrième jour du procès, le vice-président de l’App Store Matt Fischer a été le premier dirigeant d’Apple à témoigner. Il a détaillé son implication dans l’App Store, la création des directives d’Apple, etc.

Le vice-président de l’App Store a expliqué qu’Apple mettait depuis longtemps l’accent sur la sécurité dans l’App Store et réfutait les suggestions sur des choses telles que les méthodes de paiement alternatives et les applications de chargement latéral. Fischer a également discuté d’Apple Arcade, du système de compte App Store et de la fraude, et plus encore.

Le vice-président de l’App Store a affirmé à l’avocat d’Epic qu’Apple n’avait pas mené d’études sur la question de savoir si les sociétés de jeux utilisant des plates-formes de paiement tierces dans l’application entraîneraient des problèmes de sécurité.

Il y a également eu un drame lors du témoignage de Fischer concernant l’admission de la communication interne d’Apple en preuve. Le juge Rogers s’est apparemment opposé aux tentatives continues d’Epic d’admettre certains documents en preuve, sur la base de facteurs tels que la pertinence et des documents citant des tiers. Un e-mail montre qu’il y avait une question interne sur la raison pour laquelle Hulu a pu basculer entre la facturation App Store et la facturation Hulu. Il s’avère que Hulu fait partie d’un «ensemble de développeurs sur liste blanche» ayant accès à l’API d’annulation / remboursement d’abonnement. La société avait initialement donné à Hulu l’accès à cette API pour prendre en charge les changements de plan de mise à niveau et de rétrogradation avant que cela ne soit intégré de manière native à l’App Store.

Cinquième jour

Le cinquième jour de l’essai Epic vs Apple. nous en avons appris davantage sur le processus d’examen de l’App Store.

Dans un nouveau document déposé avec le procès, Trystan Kosmynka, l’un des responsables de l’App Store, a détaillé qu’environ 5 millions d’applications sont soumises à l’App Store chaque année et que le taux de rejet des applications est inférieur à 40%. En 2019, 4808685 applications ont été soumises au processus d’examen de l’App Store et 36% d’entre elles – soit 1747278 – ont été rejetées.

Selon Kosmynka, parmi ces applications rejetées, environ 215 000 ont enfreint les directives de confidentialité d’Apple d’une manière ou d’une autre. Chaque application soumise à l’App Store passe d’abord par une analyse statique et dynamique pour détecter si l’application enfreint les règles de l’App Store ou utilise des API privées. Il y a aussi une étape dans le processus pour vérifier si l’application est similaire à une autre disponible dans l’App Store afin d’éviter les escroqueries ou les imitations. Ensuite, il y a le processus d’examen humain, qui emploie plus de 500 personnes pour examiner environ 100 000 applications chaque semaine. Comme le montrent les images ci-dessous, ils ont accès à plusieurs appareils Apple pour tester les applications.

