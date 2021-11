Affaire Lakhimpur Kheri : le tribunal de l’Apex nommera un juge d’ici demain pour surveiller l’enquête

« Il a besoin d’un jour de plus car il s’agit de l’ancien juge de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana Rakesh Kumar Jain ou d’autres », a déclaré la magistrature.

Après que le gouvernement de l’Uttar Pradesh a accepté la nomination d’un ancien juge de la Haute Cour de l’extérieur de l’État, la Cour suprême a annoncé lundi qu’elle nommerait un juge d’ici mercredi pour surveiller l’enquête en cours sur les décès survenus à Lakhimpur Kheri.

L’avocat principal Harish Salve, représentant le gouvernement de l’État, a déclaré à une magistrature dirigée par le juge en chef NV Ramana qu’il n’avait aucune objection à l’encontre d’un juge que le SC juge approprié, mais le tribunal suprême ne devrait pas commencer par rechercher un juge « qui vient de en dehors de l’Uttar Pradesh.

« Il a besoin d’un jour de plus car il s’agit de l’ancien juge de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana Rakesh Kumar Jain ou d’autres », a déclaré la magistrature. Exprimant son inquiétude quant au niveau des agents de l’équipe d’enquête, le CJI a déclaré que « le problème est que vous devez mettre à niveau le groupe de travail qui enquête sur l’affaire. Il doit y avoir des officiers de grade supérieur », a déclaré Ramana.

« La plupart des responsables du SIT actuel ne sont que de Lakhimpur. Vous nous donnez les noms des officiers de l’IPS qui appartiennent au cadre de l’UP mais n’appartiennent pas à l’UP », a déclaré le juge Surya Kant, qui fait également partie de la magistrature, au gouvernement de l’UP.

Auparavant, la Cour suprême avait critiqué la police de l’Uttar Pradesh pour son enquête sur les violences à Lakhimpur Kheri, affirmant qu’elle nommerait un ancien juge de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana pour surveiller l’enquête en cours afin de « conférer indépendance, équité et impartialité à ce. » Il avait suggéré les noms du juge Rakesh Kumar Jain (à la retraite) ou du juge Ranjit Singh (à la retraite) du Pendjab et de l’Haryana HC pour superviser l’enquête en cours.

Huit personnes, dont quatre agriculteurs et un journaliste, ont été tuées le 3 octobre lors d’une manifestation d’agriculteurs dans le district de Lakhimpur Kheri, dans l’Uttar Pradesh. Un SUV, appartenant prétendument au ministre d’État aux Affaires intérieures de l’Union, les a écrasés. Treize personnes, dont le principal suspect Ashish Mishra, ont jusqu’à présent été arrêtées dans cette affaire. Ashish a été arrêté après que le tribunal suprême a renversé le gouvernement de l’UP en raison du retard pris dans l’arrestation de l’accusé. La plus haute juridiction avait donné suite à une lettre de pétition envoyée par les avocats Shiv Kumar Tripathi et CS Panda qui demandaient une enquête du CBI sur l’affaire.

