Affaire Maharashtra Sadan : Chhagan Bhujbal, fils libéré par un tribunal spécial

in

Bhujbal avait également affirmé que les allégations étaient dues à de mauvais calculs et que le Trésor n’avait subi aucune perte en raison du projet. (Express Photo)

Un tribunal spécial de Mumbai a démis de ses fonctions aujourd’hui le ministre du Maharashtra, Chhagan Bhujbal, et son fils dans le cadre de l’affaire d’escroquerie présumée du Maharashtra Sadan en cours d’enquête par le Bureau anti-corruption. Le tribunal spécial a libéré aujourd’hui Bhujbal, son fils Pankaj, son neveu Sameer et cinq autres accusés.

L’ACB avait déposé une plainte en 2015 contre Bhujbal et 16 autres personnes accusées d’avoir favorisé une société de développement pour un projet sur un terrain appartenant à l’Office régional des transports. Bhujbal était alors ministre des personnes handicapées entre 2004 et 2014. Alors que les personnes liées à l’entreprise ont été acquittées le mois dernier, le tribunal a acquitté aujourd’hui les accusés restants, dont Bhujbal. Il a été allégué que le projet avait été confié au développeur au lieu de la construction du Maharashtra Sadan à Delhi et du bâtiment RTO à Tardeo à Mumbai.

L’avocat de Bhujbal avait fait valoir qu’aucune preuve n’avait été présentée pour montrer des irrégularités ou de la corruption de sa part en tant que ministre en chef adjoint de l’époque et ministre d’État du Département des travaux publics. Bhujbal avait également affirmé que les allégations étaient dues à de mauvais calculs et que le Trésor n’avait subi aucune perte en raison du projet.

Le leader du PCN avait également affirmé que la décision finale concernant le projet avait été prise par le Comité des infrastructures du Cabinet présidé par le ministre en chef de l’époque, Vilasrao Deshmukh. Il a affirmé n’avoir joué aucun rôle dans l’octroi du projet au développeur, car la société avait été sélectionnée en 1998.

Sur la base de l’affaire ACB, la Direction de l’exécution avait également enregistré une affaire qui est toujours pendante. L’ED avait arrêté Bhujbal en mars 2016 et la Haute Cour de Bombay lui avait accordé une caution en 2018.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.