Affaire Narada: Firhad Hakim, le lieutenant de confiance de Mamata Banerjee, détenu par le CBI

Firhad Hakim est un proche collaborateur du chef du TMC et de la ministre en chef du Bengale Mamata Banerjee.

Firhad Hakim arrêté: Dans une tournure brutale des événements, le ministre du Bengale occidental et le lieutenant de confiance de Mamata Banerjee, Firhad Hakim, a été arrêté par le Bureau central d’enquête (CBI), qui a enquêté sur l’affaire de corruption Narada. Firhad Hakim a allégué que la CBI l’avait arrêté dans l’affaire de corruption de Narada sans sanction appropriée.

La CBI, selon les rapports, a déclaré qu’elle n’avait pas arrêté Hakim et l’avait emmené pour l’interroger. Plusieurs rapports ont affirmé qu’il avait été emmené au palais Nizam pour y être interrogé. Si l’on en croit les informations, les dirigeants du TMC Madan Mitra et Shovon Chatterjee ont également été emmenés au palais de Nizam pour être interrogés sur l’affaire et l’équipe du CBI est également arrivée chez un autre ministre du TMC, Subrata Mukherjee. Ces quatre dirigeants du TMC seront interrogés en face à face.

Le CBI a atteint les maisons des dirigeants tôt ce matin et des forces centrales adéquates ont été déployées à l’extérieur de leur domicile pour éviter tout incident fâcheux.

Notamment, le gouverneur du Bengale occidental, Jagdeep Dhankhar, avait approuvé les enquêtes contre Hakim et les trois autres dirigeants. Tandis que Madan Mitra et Sovan Chatterjee sont d’anciens ministres tandis que Subrata Mukherjee est le ministre du Panchayat et du Développement rural, des Entreprises publiques et de la Reconstruction industrielle. Firhad Hakim est le ministre des Transports et du Logement.

L’affaire de corruption Narada est liée à une opération de piqûre menée par un journaliste au cours de laquelle certains dirigeants du TMC ont été filmés en train de prendre des pots-de-vin. En 2014, un journaliste s’est rendu à Calcutta en se faisant passer pour un homme d’affaires prévoyant d’investir au Bengale et a donné de l’argent à 7 députés du TMC, quatre ministres, un député et un policier. Il a enregistré toute l’opération et les bandes ont été diffusées juste avant les élections de l’Assemblée de 2016 au Bengale occidental.

