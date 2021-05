Affaire Narada: plainte déposée contre CBI pour avoir arrêté des dirigeants du TMC au Bengale occidental

Le dirigeant du TMC a également accusé le CBI et le gouverneur d’agir à la demande du gouvernement central. (Photo PTI)

Dans une autre tournure des événements dans l’arnaque Narada au Bengale occidental, une plainte a été déposée contre le Bureau central d’enquête (CBI) pour avoir arrêté illégalement deux ministres – Firhad Hakim, Subrata Mukherjee et TMC MLA Madan Mitra. La FIR contre la CBI a été enregistrée en vertu des articles 166 / 166A / 188/34 IPC et 51 (b) DM Act au poste de police de Gariahat, qui relève de la police de Kolkata.

Le chef du TMC, Chandrima Bhattacharya, avait écrit au commissaire de Kolkata pour exiger les mesures nécessaires contre les officiers du CBI pour avoir arrêté les dirigeants du TMC. «Dans ces circonstances, je vous demanderais au nom de mon parti de prendre immédiatement les mesures nécessaires en vertu de la loi et de faire le nécessaire contre les agents de la CBI qui avaient arrêté les dirigeants à la demande du Premier ministre, du ministre de l’Intérieur de l’Union et du gouverneur de la État », a-t-elle écrit dans sa lettre. Elle a exhorté le commissaire de police à traiter sa plainte comme une FIR.

Elle a allégué dans la lettre que lorsque tout l’État se bat contre la pandémie COVID-19 pour sauver la vie de la population, il est surprenant que le CBI ait arrêté trois dirigeants de TMC. Elle a affirmé que Hakim avait joué un rôle important dans le contrôle de la pandémie à Calcutta. Elle a également allégué qu’aucun mandat d’arrêt n’avait été produit avant l’arrestation des dirigeants susmentionnés.

Elle a également accusé la CBI et le gouverneur d’avoir agi à la demande du gouvernement central.

«Nous ne comprenons pas comment le gouverneur d’un État peut ordonner à CBI d’arrêter quelqu’un alors que la loi ne lui permet pas de le faire. Sans vergogne, le gouverneur de l’État agit comme un porte-parole du BJP et fonctionne selon les caprices du Premier ministre Narendra Modi et du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah. Il est partial et politiquement motivé. Il n’a aucun pouvoir constitutionnel pour ordonner à CBI d’arrêter qui que ce soit. Un gouvernement d’État élu n’a pas non plus été consulté avant une telle action », a-t-elle affirmé.

Plus tôt dans la journée, la CBI a fait participer la ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee et le ministre de la Justice Moloy Ghatak à une pétition de l’agence devant la Haute Cour de Calcutta demandant le transfert de l’affaire Narada Sting Tape hors de l’État.

