Affaire Narada: SC dit que le banc de Calcutta HC décidera

La Cour suprême ayant observé que l’affaire était en instance devant la Haute Cour de Calcutta et qu’elle devrait d’abord être appelée, la CBI a retiré mardi un appel concernant l’affaire Narada Sting. L’agence avait approché la cour suprême de la Haute Cour, envoyant les quatre dirigeants du TMC arrêtés dans l’affaire en résidence surveillée.

Un banc de vacances des juges Vineet Saran et BR Gavai de la Cour suprême a souligné qu’un banc de cinq juges de la Haute Cour de Calcutta avait été saisi de l’affaire. Toutes les parties pourraient soulever leurs arguments devant la magistrature, a-t-il déclaré, ajoutant que le HC était également une cour constitutionnelle. “Une fois que le banc de cinq juges a décidé, nous (pouvons) lire l’opinion de la Haute Cour de Calcutta”, a déclaré le tribunal. La cour suprême a ajouté: «Nous n’avons exprimé aucune opinion sur le fond de l’affaire et nos observations ne reflètent pas notre point de vue sur (le) bien-fondé de l’affaire.»

Bien que la CBI ait cherché à lier la Haute Cour à suspendre la caution provisoire accordée aux quatre dirigeants du TMC, dont deux ministres, par le tribunal de première instance, aux «circonstances extraordinaires» dans l’État – la ministre en chef Mamata Banerjee elle-même menant des manifestations contre les arrestations – la Cour suprême a déclaré que les deux devaient être considérés séparément. Arguant que l’affaire de corruption de Narada pouvait être transférée hors du Bengale, le solliciteur général Tushar Mehta, représentant la CBI, a déclaré: «L’ordonnance de mise en liberté sous caution a été suspendue (par la Haute Cour) dans des circonstances extraordinaires… Du 17 au 19 mai, il y a eu aucun changement de circonstances et soudainement un juge (de la Haute Cour) annule l’ordonnance (de suspension) et les accusés sont assignés à résidence. Une question aussi importante et aucun avis ne nous a été adressé. Le ministre en chef fait irruption dans le poste de police pour aider l’accusé… Lorsque l’enceinte du tribunal est bombardée de pierres et que le ministre de la Justice est dans la salle d’audience, la procédure est viciée.

Le CS, cependant, a déclaré que si «nous ne soutenons pas l’action du CM ou du ministre de la Justice», la question de la liberté de l’accusé serait examinée dans le plaidoyer de mise en liberté sous caution et que «pour d’autres questions, d’autres recours existent. ». «La liberté de l’accusé doit être vue dans le plaidoyer de mise en liberté sous caution. l’action des autres devra être vue plus tard », a déclaré le juge Saran, ajoutant que des mesures peuvent être prises contre les contrevenants à la loi.

«Personne n’est au-dessus de la loi, quelle qu’elle soit», a ajouté le juge Gavai. Lorsque Mehta a évoqué «l’intimidation» par des foules, le juge Gavai a déclaré: «Nous ne pensons pas que notre système judiciaire, y compris celui de notre district, puisse être influencé par des foules. Nous ne voulons pas démoraliser notre système judiciaire partout au pays. Le juge Gavai a également rappelé un cas de sa propre carrière et a déclaré que lorsqu’il entendait une demande de mise en liberté sous caution en 2013 à Aurangabad, des manifestants étaient venus à l’intérieur du tribunal pour faire pression sur lui. Bien que la police lui ait demandé de ne pas passer d’ordres, il a donné l’ordre, a déclaré le juge Gavai.

Dans le même temps, le juge Gavai a observé que si les bancs spéciaux sont généralement constitués pour protéger la liberté, le contraire s’est produit dans la présente affaire (la Haute Cour ayant annulé la caution accordée par la juridiction inférieure).

Le CBI avait arrêté les quatre dirigeants – le ministre des Transports du Bengale occidental Firhad Hakim, le ministre du Panchayat Subrata Mukherjee, le député du TMC Madan Mitra et l’ancien maire de Kolkata Sovan Chatterjee – le 17 mai. Un tribunal spécial de la CBI leur avait accordé une caution provisoire le même soir, mais une magistrature de la Haute Cour composée du juge en chef par intérim Rajesh Bindal et du juge Arijit Banerjee avait suspendu son ordonnance, envoyant les quatre en détention judiciaire.

À la demande de l’accusé de rappeler l’ordonnance de suspension, le juge Banerjee avait adopté le 19 mai une ordonnance autorisant la mise en liberté sous caution, contrairement au juge en chef par intérim. Le Banc de la Division avait alors adopté un ordre le 21 mai envoyant les quatre accusés en résidence surveillée, ordonnant que les chefs puissent continuer leur travail pratiquement chez eux, mais ne recevoir aucun visiteur. Le tribunal avait également annoncé un plus grand banc de cinq juges pour entendre l’affaire.

Dans son SLP devant la Cour suprême, la CBI avait contesté l’assignation à résidence ainsi que l’opinion du juge Banerjee en faveur de la mise en liberté provisoire.

