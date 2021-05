Affaire Narada Sting: la Haute Cour de Calcutta suspend la caution accordée à Firhad Hakim, Subrata Mukherjee, Madan Mitra et Sovan Chatterjee

Les gens peuvent avoir le sentiment que ce n’est pas la primauté du droit qui prévaut mais c’est une foule qui a le dessus et surtout dans une affaire où elle est dirigée par le ministre en chef de l’Etat, a déclaré le tribunal. (PTI)

La Haute Cour de Calcutta a suspendu la décision d’un tribunal inférieur d’accorder une caution à deux ministres du TMC et à un député aux côtés d’un ancien chef du parti qui ont été arrêtés hier par la CBI. La CBI a également déposé une feuille d’accusation dans l’affaire. Le tribunal entendra maintenant l’affaire le 19 mai.

La caution a été accordée par un tribunal spécial de la CBI. L’agence centrale a ensuite été transférée à un banc de division composé du juge en chef par intérim Rajesh Bindal et du juge Arijit Banerjee exigeant une suspension de la caution accordée aux ministres d’État Firhad Hakim et Subrata Mukherjee, au député du TMC Madan Mitra et à l’ancien chef du TMC et ancien maire de Kolkata Sovan. Chatterjee.

La Haute Cour a déclaré que l’accusé serait considéré comme étant en détention judiciaire jusqu’à nouvel ordre. La CBI était représentée à la Haute Cour par le solliciteur général Tushar Mehta.

Mehta a soutenu devant le tribunal que le ministre du droit du Bengale s’était rendu au tribunal de la CBI avec une foule de 2000 à 3000 partisans et qu’ils étaient restés dans les locaux du tribunal tout au long de la procédure, ce qui montre un échec total de l’état de droit.

Le tribunal a déclaré que la confiance des gens dans le système judiciaire serait érodée si de tels incidents sont autorisés. «Les gens peuvent avoir le sentiment que ce n’est pas l’état de droit qui prévaut mais que c’est une foule qui a le dessus et surtout dans les cas où elle est dirigée par le ministre en chef de l’État au bureau de la CBI et par la loi. Ministre d’État dans le complexe judiciaire », a noté le tribunal dans son jugement.

En réfléchissant à l’incident en dehors du bureau et du tribunal de la CBI, le tribunal a qualifié la situation d ‘«extraordinaire». «Ce tribunal a été appelé à faire face à une situation extraordinaire où le Ministre en chef de l’État peut s’asseoir sur un dharna devant le bureau du Bureau central d’enquête (en abrégé« CBI ») avec ses partisans, qui a enquêté sur l’affaire et devait présenter au tribunal un acte d’accusation contre les accusés qui sont des hauts dirigeants du parti au pouvoir dans l’État, certains d’entre eux étant ministres. Non seulement cela, le ministre de la Justice de l’État était présent à la Cour où les accusés devaient être présentés avec une foule de 2000 à 3000 partisans », a observé la Cour dans son ordonnance.

Situation extraordinaire où le CM d’un État peut s’asseoir sur un dharna à l’extérieur du bureau de la CBI et où le ministre de la Justice conduit une foule de 2000 à 3000 personnes dans les locaux du tribunal!

C’était le jugement de Calcultta HC.

Mamata inculpée d’anarchie et à juste titre .. HAME !! pic.twitter.com/22F71p46w9 – Sambit Patra (@sambitswaraj) 18 mai 2021

Les dirigeants ont été arrêtés dans l’affaire de corruption Narada dans laquelle un journaliste de Delhi les a rencontrés à Calcutta en se faisant passer pour un homme d’affaires. Il leur a offert de l’argent sous prétexte de mettre les affaires dans l’État et a enregistré tous les incidents devant la caméra.

