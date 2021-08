Affaire Pegasus : aucune transaction avec le groupe israélien NSO, informe le ministère de la Défense

in

La déclaration du ministère de la Défense intervient au milieu d’une énorme tempête politique qui a presque balayé la session de la mousson du Parlement.

Le ministère de la Défense, dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha, a déclaré qu’il n’avait conclu aucune transaction avec le groupe israélien NSO, propriétaire du logiciel espion Pegasus. “Le ministère de la Défense n’a eu aucune transaction avec NSO Group Technologies”, a déclaré le ministre d’État à la Défense Ajay Bhatt. La question a été posée par le député du CPM, le Dr V Sivadasan. V Sivadasan avait demandé si le gouvernement avait effectué une transaction avec NSO Group Technologies et avait demandé des détails au cas où il y aurait une transaction. Notamment, le groupe NSO vend le logiciel espion de qualité militaire Pegasus uniquement aux gouvernements souverains.

La déclaration du ministère de la Défense intervient au milieu d’une énorme tempête politique qui a presque balayé la session de la mousson du Parlement avec des membres de l’opposition perturbant les débats dans les deux chambres exigeant une discussion sur la question.

Les partis d’opposition ont pris pour cible le gouvernement Modi, l’accusant d’espionner les téléphones de journalistes, de députés et d’autres personnalités éminentes. Un rapport sur le snoopgate de Pegasus a été publié juste un jour avant le début de la session de la mousson le 19 juillet.

Au milieu du tumulte des députés de l’opposition, le ministre de l’informatique et des communications, Ashwini Vaishnawhad, a rejeté les reportages des médias et déclaré qu’aucune surveillance illégale n’avait été menée. Il avait déclaré que les allégations portées juste avant la session de la mousson du Parlement visaient à calomnier la démocratie indienne.

Dans une déclaration suo motu à Lok Sabha, Vaishnaw avait déclaré qu’avec plusieurs freins et contrepoids en place, “toute sorte de surveillance illégale” par des personnes non autorisées n’est pas possible en Inde.

La question de l’espionnage a déjà été abordée par la Cour suprême avec plusieurs pétitions exhortant le tribunal suprême à ordonner une enquête indépendante sur l’affaire.

Les députés de l’opposition ont également exigé que le Premier ministre Narendra Modi assiste au Parlement et entende la demande de l’opposition.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.