Affaire Pegasus: laissez l’organisme compétent nous dire si les interceptions téléphoniques étaient légales, dit SC au Center

in

Un consortium international de médias avait signalé que plus de 300 numéros de téléphones portables indiens vérifiés figuraient sur la liste des cibles potentielles pour la surveillance à l’aide du logiciel espion Pegasus.

Même si le gouvernement a affirmé qu’il n’avait “rien à cacher” dans la rangée d’espionnage de Pegasus, la Cour suprême a déclaré mardi qu’elle ne souhaitait pas transiger avec la sécurité de la nation mais souhaitait qu’une autorité compétente l’informe des accusations liées à le piratage illégal des téléphones des politiciens, des militants, des journalistes et du personnel judiciaire par le biais du logiciel espion israélien.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana, tout en émettant un avis formel au Centre sur le lot de pétitions sur la ligne d’espionnage Pegasus, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de faire divulguer au gouvernement des informations sensibles concernant la sécurité nationale. Cependant, il peut demander des informations pour savoir si toutes les « interceptions » qui ont eu lieu se sont produites de la manière spécifiée par la loi.

« Nous ne voulons pas transiger avec la sécurité de ce pays ou la défense de la nation. Ici, le problème est différent, il y a des gens qui prétendent avoir piraté leurs téléphones. Dans le cas des civils, les règles autorisent également l’interception, mais uniquement sur autorisation de l’autorité compétente. Quel est le problème si cette autorité compétente dépose un affidavit devant nous? Nous ne voulons pas que vous disiez quoi que ce soit concernant la sécurité nationale, mais les téléphones des individus ont été attaqués conformément à leurs revendications. Seule une autorité compétente peut répondre à cela », a demandé le CJI au solliciteur général Tushar Mehta.

Les juges ont également déclaré qu’ils examineraient la proposition du Centre de mettre en place un comité technique d’experts pour examiner tous les aspects de l’affaire et ont fixé l’affaire pour une nouvelle audience après 10 jours.

La cour suprême a convenu avec Mehta qu’elle ne demanderait pas de divulguer des informations sensibles au public, même si le SG a fait valoir que plusieurs types de logiciels sont utilisés par les agences de sécurité et militaires pour vérifier les activités antinationales et terroristes. “Aucun gouvernement ne rendra public le logiciel qu’il utilise pour permettre aux réseaux terroristes de moduler ses systèmes et d’échapper au suivi”, a-t-il déclaré.

Déclarant que la réponse déposée lundi répondait suffisamment aux préoccupations soulevées par les requêtes, l’officier de justice a affirmé que le Centre était prêt à soumettre tous les faits concernant la surveillance à un comité technique d’experts qui peut faire rapport au tribunal.

« Nous n’avons rien à cacher au tribunal. Nous soumettrons le tout au comité mandaté par le tribunal qui sera mis en place. Mais il ne peut pas être rendu public au moyen d’affidavits. Demain, les portails web diront que les ressources militaires ont été utilisées illégalement. Ayons un comité et nous lui soumettrons toutes les informations », a déclaré Mehta, ajoutant que « ce n’est pas mon cas que je ne souhaite pas divulguer. (Mon) point limité est que je le dise devant un comité d’experts ».

L’avocat principal Kapil Sibal et d’autres, comparaissant pour divers pétitionnaires, ont déclaré : « Nous ne voulons pas qu’ils (le gouvernement) donnent des informations sur la sécurité de l’État, mais il (Mehta) doit répondre si Pegasus en tant que technologie a été utilisé . “

Le SC entendait jusqu’à 10 pétitions, dont une déposée par la Guilde des éditeurs de l’Inde, demandant une enquête indépendante sur les allégations d’espionnage par des agences gouvernementales sur des citoyens éminents, des politiciens et des scribes en utilisant le logiciel espion Pegasus de la société de cyber-espionnage israélienne NSO. Parmi les autres pétitionnaires figurent également des politiciens tels que le membre de Rajya Sabha John Brittas, l’activiste social Jagdeep Chhokar, ainsi que des journalistes tels que N Ram, Sashi Kumar, Paranjoy Guha Thakurta et Rupesh Kumar Singh et d’autres.

Un consortium international de médias avait signalé que plus de 300 numéros de téléphones portables indiens vérifiés figuraient sur la liste des cibles potentielles pour la surveillance à l’aide du logiciel espion Pegasus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.