Affaire Pegasus : observez la discipline, abstenez-vous de débattre en dehors du tribunal, dit SC aux pétitionnaires

Un banc de trois juges de la Cour suprême dirigé par le juge en chef de l’Inde NV Ramana s’est réuni aujourd’hui pour entendre une série de pétitions exigeant une enquête surveillée par le tribunal sur des rapports qui alléguaient que le gouvernement de Narendra Modi avait utilisé le logiciel espion Pegasus de la société israélienne NSO pour espionner les politiciens , militants et journalistes. Les pétitions ont été déposées par le journaliste N Ram, Jagdeep Chhokar, Paranjoy Guha Thakurta, John Brittas, Editors Guild of India et le chef de TMC Yashwant Sinha, entre autres.

Apparaissant pour le gouvernement, le solliciteur général Tushar Mehta a déclaré qu’il passait en revue les détails de l’affaire et qu’il avait besoin d’instructions du gouvernement. Il a demandé au tribunal de ne pas retenir la prochaine audience avant vendredi. Cependant, le CJI, citant des inconvénients personnels, a publié l’affaire le 16 août tout en exhortant les parties concernées à débattre de la question au sein du tribunal.

« Tous les pétitionnaires qui s’intéressent à la question et disent des choses dans les journaux, nous nous attendons à ce qu’ils répondent à nos questions par le biais d’un débat approprié dans la salle d’audience et non à l’extérieur… Si vous voulez dire quelque chose sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. c’est ton appel. Mais si un débat a lieu ici, veuillez répondre ici. Ayez un peu de respect pour le système », a rapporté le Barreau et Banc en citant le CJI.

Le juge Surya Kant a ensuite demandé aux requérants de répondre aux questions devant le tribunal au moyen d’affidavits.

Lors de l’audience précédente, bien que le tribunal suprême n’ait émis aucune mise en demeure, il avait demandé à tous les requérants de signifier une copie préalable au gouvernement central. Le SG Mehta a informé aujourd’hui que bien qu’il ait reçu des copies de tous les pétitionnaires, il ne les a pas encore reçues de Yashwant Sinha.

Le tribunal avait également fait remarquer que bien que les allégations faites par les médias soient sérieuses si elles sont vraies, aucun effort ne semble avoir été fait par les personnes concernées pour déposer des plaintes pénales auprès de la police avant de saisir le tribunal.

Pendant ce temps, la Campagne pour la responsabilité judiciaire et les réformes (CJAR) et la Campagne nationale pour le droit des personnes à l’information (NCPRI) ont écrit au juge en chef de l’Inde NV Ramana et ont exhorté le tribunal à diffuser en direct sur le Web les audiences de l’affaire Pegasus.

