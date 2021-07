Affaire Pegasus : un plaidoyer devant la Cour suprême sollicite une enquête du SIT

in

« Pegasus n’est pas seulement un outil de surveillance. C’est une cyber-arme qui se déchaîne sur le régime indien. Même si elle est autorisée, l’utilisation de Pegasus pose un risque pour la sécurité nationale », a-t-il soumis.

Une requête a été déposée auprès de la Cour suprême à la recherche d’une équipe d’enquête spéciale (SIT) sur les rapports du gouvernement utilisant le logiciel israélien Pegasus pour espionner les citoyens indiens, les dirigeants de l’opposition, les militants, les journalistes et même ses propres ministres.

Le PIL déposé par un avocat ML Sharma, qui a fait du bureau du Premier ministre et du CBI parties à l’affaire, le logiciel Pegasus est utilisé par le Premier ministre et ses ministres pour espionner les citoyens indiens pour leur intérêt politique.

« Si la Constitution autorise le Premier ministre et son ministre à espionner les citoyens indiens pour leurs intérêts politiques directs », a-t-il demandé, tout en exhortant le SC à examiner si l’espionnage dans cette affaire n’attire pas d’infractions à la loi sur les secrets officiels, les technologies de l’information Loi outre la violation de l’article 21 (droits fondamentaux).

Le PIL a affirmé qu’environ 50 000 numéros de téléphone auraient été ciblés par les clients de la société, NSO Group, depuis 2016, qui ont été divulgués aux principaux organes de presse.

Il a déclaré que le droit à la vie privée ne concernait pas le désir de se cacher, comme cela est souvent affirmé. « Il s’agit d’avoir un espace à soi où nos pensées et notre être ne sont pas l’instrument des desseins de quelqu’un d’autre. C’est une composante essentielle de la dignité », a déclaré Sharma dans sa pétition.

« Si Pegasus est présent en Inde, nous nous démarquons car nous faisons partie d’un club d’États majoritairement autoritaires et semi-autoritaires utilisant cette technologie. Il ne parle pas bien de nous en tant que démocratie. Il ne parle pas non plus en bien de nous en tant qu’État capable. Si nos capacités sont si faibles que les sous-traitants étrangers privés sont endémiques, c’est probablement aussi une indication que nous n’avons aucun moyen de nous protéger », indique la pétition.

