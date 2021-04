Affaire PepsiCo: SC annule une disposition de la législation fiscale limitant la prolongation des ordonnances de suspension

Diverses sociétés dirigées par Pepsi Foods (maintenant Pepsico Indi Holdings) avaient contesté la validité constitutionnelle de la troisième disposition de l’article 254 (2A) de la Loi de l’impôt sur le revenu devant le HC.

La qualifiant d ‘«arbitraire et discriminatoire», la Cour suprême a partiellement invalidé une disposition de la loi relative à l’impôt sur le revenu qui n’autorisait pas une prolongation supplémentaire du sursis de l’évaluation au-delà de 365 jours, même si la personne évaluée n’était pas responsable d’un retard dans l’audition des appels avant un tribunal.

Tout en confirmant le jugement de la Haute Cour de Delhi de mai 2015 qui s’est prononcé en faveur des évaluations, un banc dirigé par le juge RF Nariman a déclaré que «… il ne fait aucun doute que la troisième disposition de l’article 254 (2A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, introduite par la loi de finances de 2008 serait à la fois arbitraire et discriminatoire et, par conséquent, susceptible d’être annulée pour infraction à l’article 14 de la Constitution de l’Inde ».

«Nous avons déjà vu à quel point les inégalités ont été traitées sur un pied d’égalité entre les personnes évaluées responsables du retard des procédures d’appel et celles qui n’en sont pas responsables, ce qui a entraîné une violation de l’article 14 de la Constitution indienne. De plus, l’expression politique fiscale «admissible» ferait référence à une politique qui est constitutionnellement admissible. Si la politique est elle-même arbitraire et discriminatoire, une telle politique devra être annulée », a déclaré la cour suprême en rejetant une série d’appels déposés par le ministère. Diverses sociétés dirigées par Pepsi Foods (maintenant Pepsico Indi Holdings) avaient contesté la validité constitutionnelle de la troisième disposition de l’article 254 (2A) de la Loi de l’impôt sur le revenu devant le HC.

«Étant donné que l’objet de la troisième disposition de l’article 254 (2A) est la suspension automatique d’un séjour qui a été accordé à l’issue de 365 jours, que la personne évaluée soit ou non responsable du retard causé à l’audition de l’appel, cet objet étant elle-même discriminatoire… est susceptible d’être annulée pour violation de l’article 14 de la Constitution de l’Inde. De plus, ladite réserve entraînerait la suspension automatique d’un sursis à l’expiration de 365 jours, même si le tribunal d’appel ne pouvait pas prendre l’appel à temps sans faute de la personne évaluée.

«De plus, des vacances de séjour en faveur des revenus s’ensuivraient même si les revenus sont eux-mêmes responsables du retard dans l’audition de l’appel. En ce sens, ladite réserve est également manifestement arbitraire étant une disposition qui est capricieuse, irrationnelle et disproportionnée en ce qui concerne la personne évaluée », ont déclaré les juges.

Le solliciteur général supplémentaire Vikramjit Banerjee, tout en attaquant le jugement HC, a soutenu qu’il n’y avait pas de droit de suspendre un jugement dans une procédure d’appel, car une telle suspension dépend du pouvoir discrétionnaire de la cour d’appel. Le pouvoir discrétionnaire exercé une fois ne signifierait pas que des prorogations automatiques pourraient être accordées malgré l’écoulement d’un délai raisonnable, a-t-il déclaré, ajoutant que le recours discrétionnaire d’une suspension fait partie intégrante du droit d’appel qui lui-même est un droit statutaire, et peut être enlevé par le législateur. Il a également soutenu que les considérations équitables et les arguments fondés sur les difficultés n’étaient pas à leur place en ce qui concerne les lois fiscales, qui doivent être interprétées littéralement.

L’avocat principal Ajay Vohra et l’avocat Sachit Jolly, comparaissant pour divers évalués, se sont opposés à la position du ministère, affirmant qu’une fois qu’une réparation discrétionnaire avait été accordée sur la base d’une solide preuve prima facie, la prépondérance des inconvénients, etc. serait entièrement arbitraire et discriminatoire qu’une telle réparation serait annulé automatiquement sans se demander si c’est la personne évaluée qui prolonge la procédure d’appel. Ils ont également fait valoir que l’État ne pouvait pas se réfugier dans le cadre d’une «politique», si la politique ou l’objet énoncé dans la disposition statutaire était lui-même arbitraire ou discriminatoire.

Une fois qu’il y a un droit d’appel acquis, il y a un droit d’obtenir un sursis qui, une fois obtenu, ne peut être annulé sans que des tactiques dilatoires de la part de l’appelant soient jugées contre l’appelant, ont-ils ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.