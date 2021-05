Affaire relative à la politique de confidentialité de WhatsApp: l’opposition s’en prend au gouvernement Modi pour avoir “ contourné les normes de confidentialité ”

Kapil, membre de l’équipe des médias sociaux de l’AAP, a déclaré que tandis que les gens poursuivent WhatsApp à travers le monde, en Inde, WhatsApp poursuit le gouvernement.

À un moment où les médias sociaux et les plates-formes de messagerie sont en désaccord avec le Centre sur les nouvelles règles informatiques, l’opposition a intensifié son attaque contre le gouvernement Narendra Modi, l’accusant de violer le droit à la vie privée. Frappant le gouvernement, la députée de Shiv Sena, Priyanka Chaturvedi, a déclaré que chaque pays est tenu de créer une loi pour garantir la responsabilité des plates-formes médiatiques, mais que le gouvernement indien a ignoré les normes de confidentialité des individus. «Chaque pays est tenu de créer son mécanisme juridique pour garantir la responsabilité des plateformes médiatiques. Au fil des ans, nous avons vu comment ces plateformes sont devenues des outils de propagande, de fausses nouvelles et de récits manipulés sans être responsables devant les autorités. Ces plates-formes adhèrent aux normes fixées par des régions comme l’UE, l’Australie et Singapour. Les États-Unis ont convoqué Mark Zuckerberg lors d’un procès diffusé publiquement pour remettre en question le rôle dans les élections. Whatsapp a enfreint les normes de confidentialité des citoyens indiens tout en considérant l’Inde comme un marché à profit », a-t-elle déclaré sur Twitter.

Elle a ajouté qu’au lieu de leur demander des comptes, le gouvernement a agi exactement le contraire. «Cependant, de nouvelles règles informatiques au lieu de rechercher la responsabilité ont choisi de contrôler ces plates-formes en contournant les normes de confidentialité des individus, violant le droit fondamental à la vie privée consacré par la constitution indienne. J’espère que les tribunaux prendront un appel nuancé et équilibré sur cette question », a-t-elle déclaré dans un autre tweet.

Le chef du Congrès, Sanjay Jha, a déclaré que l’état de la démocratie dans le pays est tel qu’une plate-forme médiatique s’attaque au gouvernement au nom des citoyens indiens. «L’état de la démocratie indienne: WhatsApp prend des gourdins au nom des citoyens indiens pour des intrusions dans la vie privée. République de la banane », a-t-il dit.

Kapil, membre de l’équipe des médias sociaux de l’AAP, a déclaré que tandis que les gens poursuivent WhatsApp à travers le monde, en Inde, WhatsApp poursuit le gouvernement. «Partout dans le monde, les gens poursuivent WhatsApp pour confidentialité. En Inde, WhatsApp poursuit le gouvernement indien pour confidentialité. Aur kitne bure dinn chahiye doston! dit-il dans un tweet.

Notamment, WhatsApp a déplacé hier la Haute Cour de Delhi pour contester les récentes règles informatiques du gouvernement central qui exigent que les services de messagerie retracent l’origine de messages particuliers envoyés sur le service. Il a affirmé que la nouvelle loi forcerait WhatsApp et d’autres plates-formes à violer la vie privée des utilisateurs en brisant le cryptage et en créant une base de données des messages de tout le monde.

