Affaire risquée? Voici les menaces restantes pour Bitcoin, selon l’analyste de crypto Scott Melker ⋆ Crypto new media

Le meilleur analyste de crypto, commerçant et animateur du podcast The Wolf Of All Streets, Scott Melker, nomme une menace qui, selon lui, pèse lourdement sur l’avenir de Bitcoin.

Dans une interview avec Kitco News, Melker discute des menaces réglementaires auxquelles Bitcoin (BTC) pourrait être confronté dans un avenir proche, car la pièce royale devient potentiellement trop grande pour échapper à la portée gouvernementale.

Melker dit que Bitcoin deviendra inévitablement l’objet d’une réglementation et d’un examen approfondis en termes de type de réglementation auquel l’actif sera confronté.

« Je pense que la réglementation est nécessaire et que vous pensiez que c’est nécessaire ou non, nous savons tous que c’est inévitable – donc je dirais que la menace est le genre de réglementation. Une réglementation stricte par des régulateurs qui ne comprennent pas l’actif pourrait être très mauvaise pour Bitcoin à court terme. »

L’analyste compare la situation au phénomène minier chinois, dans lequel de nombreuses plates-formes minières BTC quittent le pays.

« La panne minière chinoise est peut-être aussi baissière, mais ce n’est qu’une chose baissière à très court terme. Si vous croyez à la décentralisation du réseau et que vous vous inquiétez de l’impact de la Chine, eh bien, cela devrait être considéré comme très haussier à long terme… Cela dépend simplement de l’objectif et de la période à laquelle vous envisagez ces choses.

Melker dit que même si Bitcoin est confronté à une réglementation gouvernementale sévère à travers le monde, le réseau n’échouera pas.

«Je dirais qu’une législation extrêmement lourde de plusieurs pays pourrait rendre les choses très, très difficiles. Mais pour être clair, Bitcoin ne peut pas être arrêté. Il ne peut pas être interdit.

Melker aborde également la meilleure plateforme de contrats intelligents Ethereum (ETH) et ses chances de renverser la capitalisation boursière de Bitcoin.

Bien que l’analyste ne pense pas qu’Ethereum renversera Bitcoin dans l’évaluation, il dit que le réseau ETH reçoit un grand intérêt institutionnel et une utilisation réelle.

« Ethereum a eu un volume de transactions plus élevé que Bitcoin au deuxième trimestre… Je suis optimiste sur les deux actifs … Je ne pense pas qu’Ethereum renversera Bitcoin de sitôt en capitalisation boursière, mais l’intérêt institutionnel augmente considérablement … les volumes de transactions, l’utilisation réelle du réseau est énorme. Je pense donc qu’il y a de bonnes raisons d’être très, très optimiste sur ces deux actifs. »

Au moment de la rédaction, Ethereum se situe à une capitalisation boursière de 384,6 milliards de dollars et Bitcoin à une capitalisation boursière de près de mille milliards de dollars, selon CoinGecko.

