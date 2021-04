Affaire Sachin Vaze: la NIA arrête l’inspecteur de police de Mumbai, Sunil Mane, lors d’un incident d’alerte à la sécurité à Ambani

Dans la photo: Flic de Mumbai suspendu Sachin Vaze.

L’Agence nationale d’enquête (NIA) a arrêté aujourd’hui un autre membre de la police de Mumbai dans l’affaire de la peur à la bombe d’Antilia. La NIA a arrêté l’inspecteur de police de Mumbai, Sunil Mane, pour son rôle présumé dans l’affaire dans laquelle un Scorpion avec des bâtons de gélatine et une note adressée à la famille à l’intérieur était garé devant la maison de Mukesh Ambani.

Sunil Mane a été appelé par la NIA pour un interrogatoire hier pour son rôle présumé dans la peur de la sécurité d’Ambani et l’affaire du meurtre de Mansukh Hiran. Il sera présenté devant un tribunal aujourd’hui.

Avec cette arrestation, la NIA a appréhendé cinq personnes dans l’affaire dont Vaze et son collègue Riyazuddin Kazi. Tous sont actuellement en détention judiciaire.

Le 11 avril, la NIA avait arrêté l’inspecteur adjoint de la police de Mumbai, Riyaz Kazi, pour avoir prétendument aidé Sachin Vaze dans le complot d’Antilia et le meurtre subséquent de l’homme d’affaires Mansukh Hiran. La NIA avait interrogé Kazi pendant plusieurs jours avant de l’arrêter.

Selon les rapports, Kazi a travaillé dans l’unité de renseignement sur la criminalité avec Vaze et était au courant de ses plans. Il a participé activement à la conspiration.

Sachin Vaze a été arrêté par la NIA le 13 mars. Il a été accusé d’avoir mis au point le plan d’alerte à la bombe d’Antilia et d’avoir ensuite tué Mansukh Hiran après que l’homme d’affaires ait refusé de prendre le blâme pour avoir stationné le Scorpion chargé d’explosifs.

La NIA avait également enregistré la déclaration du chauffeur de Sachin Vaze. La déclaration a été enregistrée devant un magistrat métropolitain.

L’affaire avait également indiqué un lien avec Anil Deshmukh, qui était le ministre de l’Intérieur du Maharashtra et a dû démissionner après qu’une enquête du CBI a été ordonnée contre lui. La CBI a interrogé les deux assistants personnels de Deshmukh, Sanjeev Palande et Kundan, pour savoir si l’ancien ministre de l’Intérieur avait demandé à Sachin Vaze de collecter 100 crore Rs chaque mois dans les hôtels, bars et restaurants de la ville.

