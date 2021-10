Affaire SEC contre Ripple : un différend survient à propos de vidéos et de transcriptions au contenu confidentiel pour l’entreprise

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Alors que Ripple cherche à rejeter l’utilisation desdits documents pour leur caractère privé, la SEC défend qu’ils constituent des preuves qui devraient être publiées, précisément pour être utilisées dans le développement de l’affaire.

De nouveaux rapports liés au litige judiciaire de Ripple contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis indiquent que l’organisme de réglementation tente de faire appel de la demande de la société qui développe des solutions Blockchain, qui a tenté de rejeter certains enregistrements, transcriptions et vidéos présentés comme preuve de irrégularités présumées commises par l’entreprise.

Selon les informations publiées par le compte @CryptoLawUS, la SEC a initialement présenté des documents associés aux réunions internes tenues par l’équipe Ripple, que la société cherche à rejeter comme une violation de sa vie privée. L’organisme de réglementation assure que le contenu de ces documents et enregistrements pourrait influencer de manière significative l’affaire en cours.

Matériel privé d’ondulation

En tant que tel, la SEC a déposé une requête fin août forçant Ripple à commettre certains enregistrements et vidéos. La société a fourni le matériel correspondant et le régulateur a présenté une autre demande pour demander plus de matériel, mais souhaite rendre certaines conclusions publiques car il y a eu des déclarations faites par le PDG de la société, Brad Garlinghouse, et d’autres dirigeants qui pourraient corroborer certaines thèses.

À cet égard, la SEC a commenté :

« Ces transcriptions contiennent des déclarations de Garlinghouse et d’autres employés clés de Ripple qui indiquent directement si les offres et les ventes XRP sont des » contrats d’investissement « et donc des titres en vertu des lois actuellement en vigueur. »

Selon la SEC, avec cette demande, Ripple cherche à invalider et à sceller certains extraits de certaines déclarations faites par Garlinghouse lors de certaines de ces réunions. Pour l’organisme de réglementation, les transcriptions de ces réunions sont des documents judiciaires, qui pourraient bien être divulgués au public afin de mieux éclairer le panorama juridique de l’affaire.

Le différend continue

Même si pour le moment on ne sait pas quelle direction prendra l’affaire dans les prochains jours, les analystes et les personnes qui suivent de près l’affaire indiquent que la SEC combat probablement la validité de ces tests car ils constituent l’axe central de leur plainte, qui sert à l’appui des accusations portées contre Ripple.

Pendant ce temps, Ripple capitalise également sur de petites victoires dans l’affaire en accédant aux documents de la SEC et en invalidant certains témoignages, ces derniers sous prétexte de conflits d’intérêts.

Pour le moment, l’affaire continue son cours. Les dirigeants de Ripple soutiennent que le jeton XRP n’est pas une sécurité, et grâce à l’évolution commerciale observée ces derniers mois, il semble que la monnaie numérique ait réussi à se remettre du coup dur que supposait sa sortie des échanges les plus populaires.

