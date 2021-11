Affaire Sushant Singh Rajput: CBI approche Google, Facebook pour récupérer les e-mails supprimés, les publications sur les réseaux sociaux du défunt acteur

La CBI aurait recherché les informations pour comprendre s’il s’était passé quelque chose dans le passé qui pourrait être lié au 14 juin 2020, le jour où Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort.

Le Central Bureau of Investigation a approché lundi les États-Unis, demandant de l’aide pour récupérer les données supprimées des comptes de messagerie et des réseaux sociaux de feu l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput.

La CBI a demandé des informations à Google et Facebook, basés en Californie, dans le cadre du MLAT (traité d’entraide judiciaire), leur demandant de partager les détails de tous les chats, e-mails ou messages supprimés de l’acteur. Dans le cadre du MLAT, l’Inde et les États-Unis peuvent avoir accès à des informations l’un de l’autre dans toute enquête nationale, ce qui autrement pourrait ne pas être possible.

L’agence centrale d’enquête aurait recherché des informations pour comprendre s’il s’était passé quelque chose dans le passé qui pourrait être lié au 14 juin 2020, le jour où il a été retrouvé mort dans son appartement de Mumbai.

La CBI avait déclaré l’année dernière qu’elle sondait « tous les angles possibles » dans la mort du défunt acteur. Sa réponse est venue après que des rapports aient été publiés selon lesquels il avait exclu la théorie du «meurtre».

Réfutant les informations, l’agence a déclaré : « Le CBI mène une enquête sur la mort de Sh. Sushant Singh Rajput de manière systématique et professionnelle. Certains reportages des médias attribués à l’enquête du CBI sont spéculatifs et ne sont pas basés sur des faits. Il est réitéré qu’en vertu de sa politique, CBI ne partage pas les détails de l’enquête en cours. »

« Le porte-parole du CBI ou tout membre de l’équipe n’a partagé aucun détail de l’enquête avec les médias. Les détails rapportés et attribués à CBI ne sont pas crédibles. Il est demandé aux médias de confirmer les détails du porte-parole de CBI avant de citer CBI.

En août 2020, le CBI avait ordonné au CBI de reprendre l’enquête de la police de Mumbai. Pour l’instant, l’agence n’est parvenue à aucune conclusion. Le conseil médical de l’AIIMS a exclu le meurtre de l’acteur Sushant Singh Rajput, le qualifiant de « cas de pendaison et de mort par suicide ».

Rajput, 34 ans, qui a fait ses débuts au grand écran dans le film « Kai Po Che » acclamé par la critique il y a sept ans, a été retrouvé mort dans son appartement de la banlieue de Bandra à Mumbai le 14 juin.

Le CBI avait repris l’enquête de la police du Bihar sur l’affaire de complicité présumée au suicide déposée par le père de l’acteur KK Singh à Patna contre la petite amie de Rajput Rhea Chakraborty et sa famille.

