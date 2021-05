Affaire Tarun Tejpal: Verdict étonnant, erroné, déclare le gouvernement de Goa en appel contre l’acquittement

Le tribunal d’audience, tout en acquittant Tejpal, a mis en doute le comportement de la victime, estimant qu’elle ne manifestait aucun type de comportement normatif tel qu’un traumatisme et un choc. (PTI)

Le gouvernement de Goa a fait appel de l’acquittement de l’ancien rédacteur en chef de Tehelka, Tarun Tejpal, qui a été jugé pour avoir agressé sexuellement son collègue d’alors dans un hôtel de Goa en 2013. Faisant pression pour une audience anticipée, le gouvernement de l’État a qualifié l’ordonnance d’acquittement de Tejpal d’erronée en droit et d’insoutenable. . En comparaissant pour le gouvernement de l’État, le solliciteur général Tushar Mehta a déclaré devant un banc de vacances de la Haute Cour de Bombay à Goa que le tribunal de première instance chargé de l’affaire donnait l’impression que toute personne victime d’agression sexuelle devait montrer son traumatisme et elle ne pouvait pas être crue à moins qu’elle ne fasse cela. SG Mehta a déclaré que la plupart des conclusions concernant la victime étaient «étonnantes». Le tribunal d’audience, tout en acquittant Tejpal, a mis en doute le comportement de la victime, estimant qu’elle ne manifestait aucun type de comportement normatif tel qu’un traumatisme et un choc qu’une victime d’agression sexuelle pourrait vraisemblablement montrer.

«Le jugement, qui n’a pas encore été téléchargé sur le site Web du tribunal et rendu public, révèle également dans divers paragraphes l’identité de la femme victime. C’est une infraction pénale », a-t-il déclaré. Mehta a déclaré que le jugement divulguait les noms de la mère et du mari de la victime ainsi que l’identifiant électronique de la victime.

Pendant ce temps, le juge de la Haute Cour, SC Gupte, a ordonné au tribunal de séance de supprimer de son jugement toutes les références susceptibles de révéler l’identité de la victime. Le banc a observé lors de l’audition de l’appel déposé par le gouvernement de Goa.

Critiquant les observations et les conclusions du jugement du tribunal de session, Mehta a déclaré: «Le système attend de la sensibilité en dehors de la jurisprudence judiciaire lorsqu’il traite de telles questions. Nous le devons aux filles (victimes). »

SG Mehra a également remis en question les références faites dans le jugement à la réunion de la victime avec l’avocate principale Indira Jaisingh et d’autres avocates avant d’enregistrer sa déclaration à la police.

Le tribunal a publié l’appel pour une nouvelle audience le 2 juin.

