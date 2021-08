Affaire Unitech: les frères Chandra seront transférés dans les prisons de Mumbai suite à la révélation d’un “bureau secret”

in

La Cour suprême a ordonné jeudi le transfert immédiat des anciens directeurs d’Unitech Sanjay Chandra et Ajay Chandra de la prison Tihar de Delhi à Arthur Road et Taloja Jail à Mumbai, respectivement. Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a ordonné le déplacement des deux accusés après que l’ED l’a informé que le duo tentait de faire échouer une enquête en cours en influençant les témoins et en falsifiant des preuves.

Les frères sont incarcérés à la prison de Tihar depuis août 2017 dans une affaire de contrefaçon présumée en 2015 déposée par des acheteurs d’appartements du projet de logement Anthea Floors Wildflower Country d’Unitech, dans le secteur 70, à Gurgaon. Ils avaient déplacé le SC contre le refus de la Haute Cour de Delhi d’accorder une caution.

L’ED, qui enquête sur les accusations de blanchiment d’argent contre les frères, a déclaré lors d’une de ses perquisitions et saisies, avoir trouvé un “bureau souterrain secret” dans le parc vert de South Delhi qui était utilisé par le fondateur d’Unitech, Ramesh Chandra.

Le bureau recevait la visite de ses fils, Sanjay et Ajay, alors qu’il était en liberté conditionnelle ou sous caution.

« Ils (Chandras) opéraient depuis l’intérieur des locaux de la prison. Ils ont rendu inutile toute la garde à vue. Ils communiquent librement et transmettent des instructions avec l’aide de personnes déléguées à l’extérieur des locaux de la prison. ED a découvert qu’ils avaient même tenté d’influencer un réalisateur fictif lorsqu’il était interrogé par l’agence », a déclaré le procureur général supplémentaire Madhavi Divan au tribunal suprême.

Elle a ajouté que “nous avons récupéré des centaines d’actes de vente originaux de ce bureau, des centaines de signatures numériques et plusieurs ordinateurs contenant des données sensibles concernant leurs propriétés en Inde et à l’étranger”.

Tout en déclarant que l’ED avait soumis deux rapports de situation sous pli scellé au SC et avait provisoirement attaché les propriétés d’Unitech d’une valeur de Rs 600 crore à la fois en Inde et à l’étranger, l’ASG a en outre fait valoir que l’agence d’enquête avait trouvé un réseau complexe de traces d’argent à travers la coque. entreprises et les deux accusés opéraient depuis la prison de connivence avec son personnel, tentaient de disposer de leurs biens et influençaient les témoins malgré leur détention judiciaire, ce qui créait un problème dans l’enquête.

Cependant, l’avocat principal Vikas Singh, représentant les frères, a déclaré que rien n’était fait contre le manuel de la prison. Il a affirmé qu’ED donnait des arguments préjudiciables pour leur refuser leur droit à la libération sous caution malgré leur pleine coopération à l’enquête. En juin, le SC avait accordé une caution provisoire de 15 jours à Sanjay Chandra pour assister aux derniers sacrements de son beau-père, après quoi il s’était rendu.

Les juges ont également sévèrement critiqué le directeur de la prison de Tihar pour sa prétendue collusion avec les promoteurs d’Unitech. Qualifiant la conduite des autorités pénitentiaires d’« éhontée », la magistrature a ordonné une enquête par le commissaire de police de Delhi sur les allégations d’ED selon lesquelles les frères accusés auraient mené des activités illégales en collusion avec le personnel de la prison de Tihar. La police de Delhi a été invitée à agir contre ses agents errants et à déposer un rapport dans quatre semaines.

Demandant à l’agence d’enquête d’accélérer l’enquête, la cour suprême a précisé qu’aucune facilité spéciale ne devrait être accordée à Chandras en prison en plus de ce qui est accordé à tous les autres prisonniers.

