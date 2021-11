Affaire Value Infratech : la NCLAT demande à IBBI d’enquêter sur la conduite d’un professionnel de la résolution

L’instruction est intervenue dans une affaire dans laquelle les acheteurs de maison ont déposé une demande auprès du tribunal d’appel, contestant l’ordonnance de liquidation du 4 janvier du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) pour la société Value Infratech basée dans la ville.

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a demandé lundi au Conseil indien de l’insolvabilité et de la faillite (IBBI) d’enquêter sur la conduite d’un professionnel de la résolution, Sanjay Kumar Singh, et de prendre les mesures appropriées à son encontre.

L’instruction est intervenue dans une affaire dans laquelle les acheteurs de maison ont déposé une demande auprès du tribunal d’appel, contestant l’ordonnance de liquidation du 4 janvier du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) pour la société Value Infratech basée dans la ville.

Dans leur soumission, les acheteurs du projet Skywalk RNE ont allégué que le professionnel de la résolution avait montré un avantage indu à Capri Global Capital, un créancier financier, en additionnant tous les prêts accordés au promoteur et à ses deux sociétés sœurs, donnant ainsi l’avantage d’un vote gonflé. part (96,77 %) dans le comité des créanciers de la société débitrice.

L’avocat, au nom des acheteurs de maison, a fait valoir que Capri Global Capital avait autorisé un prêt de 37,50 crores de roupies à la société débitrice et que ses deux sociétés sœurs avaient conclu un accord de prêt commun.

Il a soutenu que dans la présente affaire où la résolution de l’insolvabilité de Value Infratech India était à l’étude, la réclamation de Capri Global aurait dû être fondée sur le prêt versé uniquement à Value Infratech.

L’avocat a déclaré que le prêt versé par Capri Global à Value Infratech n’était que de 6,65 crores de roupies, tandis que le reste était destiné aux deux sociétés sœurs et a demandé l’annulation de l’ordonnance contestée du 4 janvier de la NCLT et le remplacement du RP par « tout autre RP qui agira sans conflit d’intérêts et de manière équitable ».

Dans son jugement, la NCLAT a déclaré : « On ne peut pas dire que l’action du RP Sanjay Kumar Singh dans cette affaire a été irréprochable. Il ne peut être absous de certains actes d’omission et de commission, qui ont causé préjudice aux acheteurs de maison. Il doit donc être remplacé avec effet immédiat et un RP approprié doit être nommé dans le CIRP de l’intimé n° 1 (Value Infratech) par l’autorité adjudicatrice ».

